Feijóo acalla las críticas sobre la gestión del candidato en Cataluña y exhibe músculo junto a Fernández y Montserrat

Alberto Núñez Feijóo trata de calmar las aguas tras dos semanas de tormenta interna. El líder nacional del PP ha acudido a Barcelona a ensalzar a las dos personas que "mejor" han encarado al independentismo. Y, de paso, a acallar las críticas sobre su gestión en la elección del candidato a la Generalitat. De este modo, Feijóo ha exhibido músculo junto a su candidato Alejandro Fernández y la jefa de la campaña electoral, Dolors Montserrat.

"Sé que los últimos días ha habido muchos comentarios, pero cuando uno está seguro de lo que hace no le importan esos comentarios", ha comenzado el líder nacional que hasta este martes había mantenido silencio sobre si revalidaría en liderazgo de Alejandro Fernández, pese a haberle desafiado en público, o renovaba el partido con un perfil más próximo a él como era con su portavoz en Europa, Dolors Montserrat. Así, durante la Junta Directiva del PP de Cataluña ha ratificado su decisión y sobre todo ha defendido los tiempos que se ha marcado.

"Hubo quien se sorprendió que tras el reventón de esta legislatura, en 24 horas, no decidiese quién iba a ser le candidato; que estas decisiones las hagamos respetando el procedimiento: escuchando a la gente, conversando entre compañeros y llevándolo los asuntos a los órganos centrales; y hubo quien consideró excesivo dedicar 48 horas, una vez finalizado el diálogo con Cs, a conversar y tratar un asunto como este. Allá estos". Feijóo ha asegurado que sii volviera a aquel 13 de abril en el que se anunció el adelanto de las elecciones, volvería a actuar igual. "Habría hecho lo mismo: hablar entre nosotros porque tenemos muy buena oportunidad; teníamos que escuchar porque yo no soy ningún César, para eso está el sanchismo, y porque tenemos que fortalecernos. No son unas elecciones más puede cambiar el futuro de Cataluña y decidir buena parte del futuro de España".

Hasta el propio candidato Alejandro Fernández ha hecho referencia a estas semanas de tensión. "Ha sido un parto un pelín delicado, pero os aseguro que el niño os ha salido sano, peleón pero que os va a dejar dormir por las noches. gracias de corazón, presidente, por tu confianza". Feijóo ha recogido sus palabras: "Nos ha salido varón", ha añadido en alusión al "mejor candidato" para Cataluña. "Hemos acertado. Si hay un hombre que ha enfrentado el independentismo que representa Pere Aragonès ese es Alejandro Fernández; y si hay una mujer que ha enfrentado de cara el independentismo de Puigdemont esa es Dolors Montserrat".

Tal y como ha explicado Feijóo, a menos dos meses para las elecciones, el PP tiene "una opción real de ser decisivos en la política catalana". Porque si el independentismo no manda en Cataluña, según el popular, se le acaba la legislatura a Pedro Sánchez. Así, su objetivo es que Cataluña "deje de tener su potencial secuestrado por los políticos independentistas y vuelva a ser lo que siempre fue en la España plural de ciudadanos libres e iguales".

Para ello, Feijóo ha pedido a los catalanes "hartos del independentismo que no se dejen engañar por el PSOE, que es "indistinguible" de Junts y ERC: "El mismo Sánchez y el mismo Illa que pidieron el voto a los catalanes negando la amnistía os traicionaron. Y el mismo Sánchez y el mismo que Illa que os pedirán ahora el voto negando la independencia os volverán mentir, a traicionar y a abandonar".

Por su parte, Alejandro Fernández se ha comprometido a "abrir una nueva etapa en Cataluña que sea luminosa y emocionante y cerrar una oscura y decadente". Asegura que se presenta para "acabar con el proceso y el sanchismo", ya que "se han convertido en dos caras de la misma moneda". "Acabar con el proceso y el independentismo es un asunto de auténtica urgencia nacional; culminaremos el final del proceso en el momento en el que Feijóo llegue a la Moncloa".

De este modo, Montserrat ha avanzado que dirigirá la campaña en esta dirección. "Ha llegado el momento de dejar atrás la Cataluña en blanco y negro del independentismo y del PSC; de la división, decadencia y desafío a la ley; los de Junqueras y Puigdemont quieren volver a la casilla de salida del referéndum y los de Illa y Sánchez dar el pistoletazo de salida poniendo la alfombra roja para que lo vuelvan a hacer y ahora gratis". La eurodiputada ha lanzado la candidatura del PP como aquel partido capaz de "enterrar el procés y que Cataluña vuelva a ser de todos los catalanes".