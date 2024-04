Todavía son varias las preguntas que rondan el caso del crucero de la línea MSC retenido desde el martes en la mañana en el puerto de Barcelona con unas 1.500 personas abordo. En el trasatlántico Armonía viajaban 69 pasajeros de origen boliviano procedentes de Brasil que no disponían de un visado válido para ingresar en el espacio Schengen. De hecho, la Policía considera que dichos documentos son falsos y se está investigando si la compañía tenía conocimiento de ello cuando los bolivianos embarcaron. Los familiares de los pasajeros, por su parte, denuncian que estos fueron engañados.

Visados falsos

Los pasajeros bolivianos subieron al MSC Armonía en Sao Paulo (Brasil) con destino a Barcelona. Sin embargo, cuando llegaron al puerto de la ciudad catalana no pudieron bajar ya que no contaban con la documentación válida. Según han informado a Efe fuentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) los visados que portaban los ciudadanos bolivianos son falsos. Por su parte, desde el Gobierno de Bolivia han indicado en un comunicado que, "debido a que los connacionales no cuentan con los documentos de ingreso al espacio Schengen, tienen dificultades para desembarcar en los puertos de Europa".

Responsabilidad de los hechos

Tanto la Embajada de Bolivia como el Consulado General del país sudamericano en Barcelona "se encuentran realizando las gestiones pertinentes para atender este caso" en colaboración las autoridades españolas y con la empresa MSC Cruceros. Sin embargo, el Gobierno de Bolivia ha afirmado que la naviera es la que debe dar una situación "inmediata" a sus ciudadanos "puesto que su obligación era corroborar los documentos de ingreso o salida a cualquier destino que ofrezca sus servicios".

Desde la compañía ha confirmado a Efe que los bolivianos viajaban con una documentación que no es válida para entrar a la zona Schengen y que los pasajeros "parecía que tuvieran documentación apropiada" al embarcar en Brasil. Además, la Policía está investigando si MSC Cruceros sabía que los documentos aportados por los ciudadanos bolivianos eran falsos cuando se subieron al barco.

Paradas en Tenerife y Málaga

Antes de llegar a Barcelona el trasatlántico hizo al menos dos paradas más en España. Según ha informado El País, el crucero hizo escala en Tenerife, lugar en donde sí pudieron desembarcar los pasajeros para visitar la isla. Más tarde el barco paró en Málaga, punto en el que los ciudadanos bolivianos no llegaron a bajar al recibir el aviso, por parte de las autoridades, de los problemas que había con sus documentos, informaron fuentes consultadas por Efe.

Presunta estafa

Desde que se dio a conocer la situación de los ciudadanos bolivianos algunos de sus familiares residentes en España se trasladaron hasta el puerto de Barcelona y han denunciado que sus parientes fueron víctimas de una estafa. "Subieron al barco pensando que su visado era legal, pero al llegar a Málaga descubrieron que fueron víctimas de un engaño por parte de una agencia de viajes", ha explicado a Efe Luis Mario Celaya, quien vive en Barcelona desde hace 20 años y cuyo sobrino se encuentra dentro del barco. Al parecer, la agencia les ofreció un paquete que incluía el viaje de Bolivia a Brasil, el crucero, el visado y el viaje de regreso a su país de origen, ha explicado a TVE la presidenta de la Federación de Entidades Bolivianas. Algunas personas llegaron a pagar unos 10.000 dólares por el paquete.

¿Cuál es la situación actual de los bolivianos?

El grupo de pasajeros bolivianos continúan dentro del barco esperando a que el juez de guardia decida cómo proceder. Según ha informado El País, "las autoridades no iniciaron un procedimiento de denegación de entrada" como el que suele seguirse en los aeropuertos ya que en el puerto no existe una zona de admisiones a la que puedan ser trasladados los pasajeros con documentación irregular. Desde la Delegación de Gobierno en Cataluña han informado que se encuentran trabajando "para agilizar los trámites administrativos oportunos y resolver su situación a la mayor brevedad".

¿Qué sucede con el resto de pasajeros?

Cuando el MSC Armonía llegó a Barcelona las personas que finalizaban su recorrido allí descendieron del barco, a excepción de los mencionados pasajeros bolivianos. Sin embargo, también subieron aquellos que continuarán la ruta por el Mediterráneo, que finalizará en Croacia. Por este motivo, unas 1.500 personas todavía se encuentran abordo del barco a la espera de poder zarpar de Barcelona.

Según ha informado TVE, a las pasajeros con documentación válida que continuarán el viaje por el Mediterráneo se les ha permitido salir del barco y se les han facilitado autobuses lanzadera hasta el centro de Barcelona para que puedan visitar la ciudad. En el barco se respira, mientras tanto, un ambiente de "incertidumbre", afirmó a la mencionada cadena un pasajero español que embarcó en Málaga y se dirige a Venecia.

Necesidad de visado

Los ciudadanos bolivianos no requerían visado hasta el año 2007 para hacer viajes de corta estancia -de un máximo de 90 días- a los países que forman parte del espacio Schengen, área de libre circulación que comprende una treintena de países europeos. Sin embargo, aquel año los gobiernos europeos decidieron volver a exigir los visados para los ciudadanos del país sudamericano con el fin de hacerle frente al aumento del flujo migratorio procedente de Bolivia. En 2015 la Unión Europea y el Gobierno de Bolivia iniciaron negociaciones para eliminar este requisito para viajes de corta duración, un asunto que volvió a abordarse en 2022. No obstante, en la actualidad continúa siendo necesario tener visado.