Cuál es el mejor mes del año para hacer un crucero: todo lo que tienes que tener en cuenta

Solo embarcarse en estos gigantes del mar ya se convierte en toda una aventura. Ya sea por las costas de España, por el Mediterráneo o por el Mar del Norte (por poner solo algunos ejemplos) hacer un crucero es un sueño que todos queremos cumplir alguna vez en la vida. Pero si es tu primera vez en este tipo de viaje, es posible que te surjan algunas dudas que vamos a intentar resolverte. Eso sí, da por sentado que justo antes de subir quedarás tocado ante el enorme tamaño de la que será tu residencia durante unos días. Pero deja las maletas en el camarote y déjate llevar por las olas. Tanto dentro de este hotelazo marítimo como en cada una de las escalas, te espera una larga lista de actividades.

La mejor época para unas vacaciones en el mar

Vista general de la cubierta de la piscina del Norwegian Gem mientras navega cerca de la costa de St. Maarten en el Mar Caribe. Aydin BACAK

Aunque no hay momento malo para subirse a un barco, la primavera es uno de los periodos más agradables para embarcarse en un crucero. Temperaturas agradables, precios más bajos y sobre todo, durante las escalas no tendremos que lidiar con las avalanchas de turistas.

La importancia de elegir un buen itinerario

Cruceros frente al casco antiguo de Kotor, Montenegro Isidor Stankov

Uno de los principales errores que se suelen cometer al elegir este tipo de viaje es querer hacer demasiado y verlo todo. Si optamos por un crucero lleno de escalas, al quinto día estaremos agotados y no aprovecharemos el barco donde también hay muchas cosas interesantes para hacer. Además, realizar escalas todos los días aumentará la factura de las vacaciones por los gastos en las ciudades visitadas.

Qué ropa llevar para un crucero

Es importante incluir prendas casual para el día, pero también algo más formal para las noches. iStock.

Esta es una duda que siempre surge en todo tipo de vacaciones, pero en el caso de un crucero seguro que mucho más. Porque no nos vamos a engañar, hay viajes y viajes, y nadie en un crucero quiere sentirse fuera de lugar. ¡Y mucho menos si es la primera vez que vivimos esta experiencia! La clave para acertar es meter en la maleta algunas prendas algo refinadas y otras para los momentos de relax.

Normalmente, el estilo es relajado en todo el barco y es en los restaurantes cuando se espera una vestimenta formal. Eso sí, un traje elegante no puede faltar, tanto para las cenas de gala como para la famosa velada del Capitán. También es importante ser previsor ya que al visitar varios países o ciudades el clima puede cambiar.

¿Y qué hay de las propinas?

Las reglas pueden variar de una compañía a otra. Pero nos guste o no, las propinas no son solo una manera de agradecer un buen servicio al personal al barco, son también una tradición. La cifra recomendada suele estar entre 9 y 13 euros por persona y día (también puede ir en función de la categoría del camarote). Eso sí, recuerda que aunque sea una práctica extendida en este tipo de viajes, no es obligatorio.

¡Ojo con el teléfono móvil!

Utilizar el móvil a bordo puede salirte muy caro. Getty Images

Un crucero implica realizar numerosas escalas en diferentes países a lo largo del viaje, así que si no quieres llevarte una desagradable sorpresa, no olvides desactivar los datos. Además, tan pronto como el barco abandona la costa, el teléfono inteligente utiliza su red en aguas internacionales. Para que te hagas una idea, con la compañía Orange, en cobertura marítima, las llamadas tienen un coste asociado de 10,31 €/min (IVA incl.) más un establecimiento de llamada 0,73 € (IVA incl.).

Esto se aplica tanto en las llamadas que realices como en las que recibas. En el caso de Movistar, los precios son 7,13 € por minuto, con establecimiento de 3,02 € por llamada recibida o enviada, y 36,30 € por MB de datos emitidos y recibidos. Así que lo mejor es que esperes a regresar a casa para contar tu experiencia y así cuando acaben tus vacaciones no te encontrarás con una factura estratosférica.

El barco se balancea, y a veces mucho

Puede parecerte que como los cruceros son tan grandes no se nota en absoluto el movimiento de las olas, pero no es verdad. Cuenta con que vas a sentir la inclinación y el balanceo del barco durante todas las vacaciones. Incluso hay viajeros que se quedan con esta sensación hasta un día después de haber desembarcado. Lo cierto es que no es nada importante ni tan desagradable para que te impida disfrutar de estas magníficas vacaciones.

