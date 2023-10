Barcostop: la insólita manera de viajar gratis que se está poniendo de moda

Viajar es una de las mejores actividades y una de las experiencias más enriquecedoras, pero también puede ser una de las más caras. Si te quieres ahorrar algo de dinero, puedes practicar el barcostop, una manera económica y muy original de conocer islas o incluso otros continentes. Anclar en rincones remotos y deshabitados, o desplazarse hasta lugares paradisíacos sin que te frene tu economía es la última moda en países como Francia o Inglaterra, y también empieza a practicarse en nuestro país.

Recorrer la costa durante unos días

El barcostop es una buena opción tanto para viajes cortos como para ir a otros continentes Getty Images

La idea del barcostop consiste en unirse a una tripulación para compartir su viaje, y puede ser recorriendo las costas durante unos días o incluso cruzando el océano con rumbo a otro continente. Esta forma de viajar no es nueva, pero se ha puesto de moda en los últimos años. Y aunque en algunas ocasiones es gratis, también existe la posibilidad de repartir los costes de navegación entre los propietarios y sus compañeros de viaje, de igual forma que sucede en un coche compartido. De esta manera, si amas el mar y la navegación, aunque no tengas barco, podrás disfrutar de esta bonita actividad.

¿En qué barcos se puede realizar el barcostop?

Es posible hacerlo en cualquier tipo de barco, pero los veleros suelen ser el objetivo principal de los autostopistas del mar. Y aunque puedes encontrar un amable capitán que esté dispuesto a compartir contigo su travesía sin que tengas que pagar nada, lo normal es que a cambio del viaje ofrezcas tus servicios. Puedes ayudar en las labores para las que se te necesite, como hacer alguna guardia nocturna o colaborar en la limpieza.

Reglas a tener en cuenta

Si no te asusta la aventura de encontrarte en el mar con extraños, este puede ser un modo de viajar muy atractivo. Eso sí, hay algunas normas que es mejor tener en cuenta, como conocer al menos un poco a los compañeros de viaje antes de embarcarnos y estar preparados para ciertos imprevistos que puedan surgir en medio del mar, como averías o inclemencias del tiempo, porque un barco no es un coche, y no se puede uno bajar cuando quiera.

Si tenemos claro que esta forma de viaje es para nosotros, es importante también asegurarse de que no vamos a ser una carga tanto para el capitán como para la tripulación. Por eso, es mejor prevenir y llevar medicamentos que puedan evitar que nos mareemos si hay mal tiempo y fuerte oleaje. Tampoco está de más conocer algo de vocabulario de navegación y familiarizarte con este transporte que durante unos días se convertirá en tu casa. Sin duda, es una interesante forma de viajar para los aventureros que están deseosos de descubrir mundo mientras aprenden algo nuevo y muy divertido.

Dónde encontrar una embarcación

Preparando la embarcación en un puerto Dirk Odendaal

De la misma manera que harías en carretera, para hacer barcostop lo mejor es preguntar en el puerto a los marineros. Es un espacio no demasiado grande, donde se suelen conocer todos y el boca a boca funciona muy bien. También existe la posibilidad de que el viaje sea algo menos improvisado buscando en alguna de las webs que existen, como Find a crew. Esta plataforma es perfecta para realizar largos viajes y gratis, eso sí, a cambio tienes que trabajar como parte de la tripulación. Te dan transporte, alojamiento y comida durante el tiempo que dure la travesía. Te puedes registrar de manera gratuita.

