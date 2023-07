Este es uno de los países más pequeños de Europa y del mundo

No hay que dejarse llevar por las apariencias, porque esta pequeña joya europea guarda en su territorio algunos de los rincones más bellos de nuestro continente. Situado en los Alpes, entre Austria y Suiza, los 160 kilómetros cuadrados del Principado de Liechtenstein dan para mucho: viñedos y paisajes bucólicos de montaña, pero también tranquilas ciudades, castillos y museos que hay que recorrer con calma para no perderte nada del que también es uno los países más ricos del mundo.

Vaduz, la capital del principado

La Casa Roja es una de las atracciones de Vaduz Getty Images

Con poco más de 5.000 habitantes, Vaduz es una ciudad tranquila y dominada por la belleza de su imponente castillo medieval. Construido en el siglo XII sobre una colina, tendrás que conformarte con admirar esta fortaleza de cuento desde fuera, ya que no se puede visitar por ser la residencia de la familia Real. Eso sí, aunque no se pueda entrar, merece la pena hacer el trayecto a pie (unos 20 minutos) por las vistas que encontrarás desde arriba. Y si tienes suerte y tu viaje coincide con el 15 de agosto (día de la Fiesta Nacional), no te pierdas el aperitivo que los príncipes ofrecen en el prado del castillo a todos los que se acerquen a visitarlos.

El centro de la capital está formado por una mezcla de arquitectura antigua y contemporánea. Destacan los preciosos viñedos, así como la Casa Roja, de finales de la Edad Media, y que además es la más antigua del condado. Durante el paseo también irás encontrando edificios culturales y museos fácilmente reconocibles por sus modernas fachadas, como el Kunstmuseum Liechtenstein que, además de su asombrosa arquitectura, cuenta con una interesante colección de arte moderno y contemporáneo.

Catedral de San Florián

Vista de la Catedral de Vaduz. Liechtenstein Leonid ANDRONOV

De estilo neogótico, este edificio religioso es la sede de la archidiócesis católica de Vaduz. Construida entre 1869 y 1874 sobre los cimientos de una iglesia medieval, pasó de ser iglesia parroquial a tener rango de catedral por decisión del Papa Juan Pablo II, en 1997. En su interior se encuentran varios sepulcros de distintos miembros de la realeza.

Balzers y el castillo de Gutenberg

Histórico castillo de Gutenberg Getty Images

La ruta por el principado debe pasar por Balzers, una localidad rodeada de montañas, que cuenta con un castillo de aire medieval, con altos muros y torreones. Está situado a las alturas y en un entorno mágico. Lo más impactante de esta construcción defensiva son las vistas que tendrás desde sus jardines. Otro lugar de interés es la iglesia parroquial que se encuentra justo a los pies del castillo de Gutenberg.

Fürstensteig

Un paisaje tan espectacular merece ser recorrido y disfrutado a pie. La ruta de senderismo Fürstensteig está hecha a la medida de los grandes aventureros. Es la más conocida del principado, y para realizarla se requiere contar con muy buena forma física y no sufrir de vértigo, ya que en algunos tramos el sendero es muy estrecho. Eso sí, merece la pena, porque las vistas que los afortunados irán encontrando son realmente excepcionales. Para que te hagas una idea: al principio del camino hay bosques y pastos, pero después, se llega a zonas con puentes colgantes, y se está a tanta altura que, en días despejados, se puede ver el lago de Constanza.

Región vinícola

Viñados en Vaduz ©Denis Kabanov

Y sí, también Liechtenstein es la región vitivinícola más pequeña del mundo. Con más de 1.500 horas de sol al año, cuenta una larga tradición, y a esto ayuda el viento seco y caliente de verano, conocido como el foehn, que provoca un efecto edulcorante. Te animamos a que visites alguna bodega y participes en alguna cata en medio de parajes de cuento. Una de las más famosas es la de El Príncipe de Liechtenstein, que se encuentra en Vaduz y pertenece a la familia Real. Podréis pasear entre viñedos y beber los mismos vinos que toman los príncipes.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.