El norte español quiere que la 'Atlántica' sea una nueva macrorregión de la UE: qué es, qué países la forman y qué buscan con ello

La Unión Europea la forman hoy 27 Estados. Todos ellos son independientes y soberanos, pero no todos son iguales, o sea, no todos tienen el mismo peso a la hora de tomar decisiones. Tras la marcha del Reino Unido, son Alemania, Francia, Italia y España los cinco grandes, lo que no significa que puedan siempre imponer sus criterios.

Obviamente es una cuestión de economía, población, política, defensa... Cuanto más pequeño es un país menos capacidad de decisión o, al menos, de influencia. Por eso los estados de menor importancia intentan coordinar sus estrategias, para de ese modo tener algún peso. Lo mismo ocurre con las regiones europeas.

Cuando hay intereses comunes lo mejor es ponerse de acuerdo aun siendo de países diferentes. Por eso existe el Comité Europeo de las Regiones y por eso también nacieron hace ya años las macrorregiones. De momento, España no está presente en ninguna de las existentes.

En 2003, Pasqual Maragall propuso una "euroregión" que abarcara el área económica de las regiones de la antigua Corona de Aragón, que llegaría hasta el Languedoc-Roussillón y el Midi-Pyrinées. Aquello quedó en nada, pero desde hace unos años varias regiones del norte de España, junto a otras de Portugal, Francia e Irlanda, intentan que la UE apruebe la Macrorregión Atlántica.

Grupos transnacionales que actúan como lobby

Las estrategias macrorregionales son marcos políticos de cooperación para una determinada zona geográfica transnacional que incluye varios países de la UE. Su objetivo es hacer frente a los retos comunes, apoyar el crecimiento y maximizar los activos comunes. Cooperar en una macrorregión significa que los Estados miembros de la UE y los terceros Estados que comparten un espacio común crean una visión de su trayectoria conjunta en el futuro en forma de estrategia.

Las macrorregiones funcionan como grupos estructurados recogidos en los reglamentos de la unión. No tienen capacidades ejecutivas, eso queda para los estados miembros de la UE, pero al ser grupos transnacionales actúan como un lobby. Se trata de tener más peso unidos que el que cada región —comunidades autónomas en nuestro caso— tendría por separado.

En amarillo, trazado del Corredor Atlántico dentro de la Red Transeuropea. Ministerio de Transportes

Una macrorregión que sea reconocida por el Consejo Europeo puede contar con el apoyo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Se trata, dice la Comisión Europea, de "abordar los retos comunes a los que se enfrenta una zona geográfica definida en relación con los Estados miembros y terceros países situados en la misma zona geográfica que se benefician así de una cooperación reforzada que contribuye a lograr la cohesión económica, social y territorial".

El Corredor Atlántico como base El Corredor Atlántico Europeo es el corredor número 7 de la red transeuropea de transporte y forma parte de la Red Transeuropea de Ferrocarril. Consiste en una serie de líneas ferroviarias de mercancías y pasajeros de varios países de la UE, entre las que se incluye parte del llamado Corredor Atlántico en España, y debe estar finalizado antes del año 2031. Junto con el Corredor Mediterráneo, es uno de los dos corredores principales de la red europea. El Mediterráneo está mucho más avanzado y tiene cerrada la conexión de la península ibérica con Francia por Cataluña, pero el gobierno galo ha mostrado su deseo de postergar la conexión con el País Vasco. Inicialmente estaba prevista para 2030 pero París habla de 2042 (para el Elíseo no es prioritario como sí lo es su conexión de alta velocidad con Toulouse).

Los países y las regiones acuerdan un conjunto de prioridades temáticas para acciones comunes, resultado de un diálogo interregional continuo. La cooperación macrorregional ha aportado una nueva mentalidad a la cooperación regional, que se mueve junto a otros ámbitos de cooperación y combina elementos políticos, operativos y administrativos.

Báltico, Danubio, Adriática-Jónica y Alpina

A mediados de 2007 el Consejo Europeo inició el desarrollo de la primera estrategia macrorregional para la región del Mar Báltico. Fue un hecho en 2009 y luego a esta se han sumado otras tres. Las cuatro desarrolladas hasta la fecha son:

Región del Mar Báltico (EUSBRS, aprobada en 2009)

Región del Danubio (EUSDR, aprobada en 2011)

Región Adriática y Jónica (EUSAIR, aprobada en 2014)

Región Alpina (EUSALP, aprobada en 2015)

Estas son las cuatro macrorregiones existentes en la UE. COMISIÓN EUROPEA

A la lista se quiere sumar la macrorregión del Arco Atlántico, un modelo de asociación que agruparía los intereses de cuatro Estados miembro: España, Francia, Irlanda y Portugal. Las siete comunidades autónomas españolas implicadas serían Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, pero también Navarra y por el sur Canarias y Andalucía.

También Gales... del Reino Unido

Por la parte portuguesa se integrarían las regiones Norte, Lisboa-Valle del Tajo y Alentejo; por Francia, las de Aquitania, Pays de la Loire y Bretaña; y en Irlanda, la asamblea regional noroeste. Pero ya dijimos que la Comisión Europea establece que las macrorregiones puedan suponer la cooperación con terceros Estados y ese es el caso. Aunque el Reino Unido dejó la UE, Gales formaría (podría formar) parte de esta Macrorregión Atlántica.

Los miembros del Cómite Europeo de las Regiones proponen que la Macrorregión Atlántica siga el mismo modelo de gobernanza multinivel de la macrorregión alpina. De ese modo se centraría en una serie de ámbitos de carácter auténticamente transnacional, como son la energía marítima, la pesca, la protección del medio ambiente, el cambio climático, el transporte y la investigación científica y tecnológica.

Victoria diplomática: debatida en el Consejo de la UE

Vista de una cumbre del Consejo Europeo. Dario Pignatelli

La base de la propuesta es la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas, una asociación con décadas de trayectoria dentro de la UE, que cuenta con los parabienes de organismos comunitarios. El pasado diciembre la Macrorregión del Arco Atlántico dio un paso decisivo al ser debatida en la Comisión de Asuntos Generales del Consejo de la Unión Europea en Bruselas.

Aunque la iniciativa había sido retirada del orden del día de la reunión por "no estar suficientemente madura", la insistencia del lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, hizo que finalmente se incluyera. Con el apoyo de aquella victoria diplomática, la primera piedra de la macrorregión se presentó el pasado 2 de febrero en Oporto.

El primer objetivo es el ferroviario. Como vimos antes, las prioridades de Francia son otras y por eso se quiere presionar a su Gobierno para que acelere los plazos para culminar el trazado ferroviario para la Alta Velocidad entre Burdeos y Dax.