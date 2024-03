El Congreso aprueba poner en marcha la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas con la abstención del PP

La comisión de investigación que anunció hace unas semanas el PSOE para indagar en todos los contratos suscritos por administraciones públicas para la compra de material sanitario durante la pandemia ya es una realidad. El Congreso aprobó este jueves su puesta en marcha, y lo hizo con la abstención por sorpresa del PP, que no quiso rechazar la constitución del órgano pese a que los populares consideran que el PSOE quiere utilizarlo para difuminar el caso Koldo entre otras actuaciones de dudosa legalidad que tuvieron lugar en 2020 en relación a las compras de material para hacer frente a la Covid-19.

La puesta en marcha de la comisión de investigación salió adelante con 175 votos a favor y tan solo 33 en contra, los de los diputados de Vox. Lo cierto era que un voto en contra del PP no hubiera impedido que el Pleno del Congreso pusiera en marcha este órgano, por lo que los populares quisieron ahorrarse el desgaste de oponerse a investigar las presuntas tramas corruptas desde el parlamento. Exactamente lo mismo ocurrió la semana pasada en el Senado, cuando el PSOE apoyó la comisión de investigación propuesta por el PP sobre la compra de mascarillas a pesar de que su apoyo no era necesario para que saliera adelante.

Lo cierto, no obstante, es que para el PP esta comisión de investigación en el Congreso probablemente no sea plato de buen gusto. La diputada socialista Esther Peña dejó claro durante su intervención que el PSOE no se opone a investigar el caso Koldo, pero quiere también que se indague en las supuestas corruptelas de administraciones gobernadas por el PP durante la pandemia. "Tenemos derecho a saber si hay más hermanos, más Koldos, más parejas, más vicepresidentes de diputación como el de Almería, que ha sido detenido", enumeró Peña, que señaló directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y se preguntó "por qué calla Feijóo" ante las informaciones conocidas en los últimos días sobre el supuesto fraude fiscal de la pareja de Ayuso.

"Feijóo ni se atreve, ni tiene arrojo, no tiene lo que hay que tener para pedir la dimisión a Ayuso", atacó Peña, que afirmó, además, que el líder del PP quiere "ocultar su gestión al frente de la Xunta, donde se sucedieron los contratos verbales que no se formalizaron posteriormente" durante la pandemia, "según acreditó el propio Consello de Contas de Galicia". "Supongo que, además, tienen miedo a acudir a la comisión y que la verdad opaque la campaña basura que tienen en marcha para enfangar la vida pública", espetó la diputada del PSOE.

En respuesta, la parlamentaria del PP Macarena Montesinos cargó con mucha dureza contra los socialistas —de hecho, se refirió al caso Koldo como "caso PSOE"— y, con especial intensidad, contra el presidente Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que le exigió la dimisión por haber "pagado una partida de mascarillas a la trama pese a saber que eran inservibles". A Sánchez y a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, Montesinos les dijo que "lo sabían todo", pese a que ninguno de los dos están siendo investigados judicialmente y a que el PP volvió a no aportar ni una sola prueba de esa afirmación.

"¿Queremos que se investigue la trama? Sí. ¿Creemos que no se puede investigar en esta cámara con la presidencia de una persona implicada? Sí", espetó igualmente la diputada del PP en referencia a Armengol, que pidió a la dirigente que "dimita" si es que el PSOE "tiene un interés honesto en una comisión de investigación con todas las garantías".