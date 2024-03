Génova respalda a Ayuso ante el señalamiento del PSOE por las cuentas de su pareja: "No afecta al PP"

La dirección nacional del PP cierra filas con Isabel Díaz Ayuso ante el señalamiento del PSOE por las cuentas de su pareja. Desde que el martes saltaran a la luz las informaciones sobre el presunto fraude fiscal del novio de la presidenta y más aún de que, al día siguiente, el presidente Pedro Sánchez exigiera su dimisión en sede parlamentaria, los populares han respaldado a la dirigente, a quien eximen de toda responsabilidad con respecto a la investigación que esté realizando la Fiscalía sobre Alberto González. "No afecta al PP", sostienen fuentes de Génova, al entender que no se trata de un personaje ni público ni que se ha beneficiado de su relación con la Comunidad de Madrid, al menos, hasta la información que se conoce hasta el momento.

Los populares se apoyan en las declaraciones que ha ofrecido la propia presidenta los últimos días para aclarar la denuncia de la Fiscalía contra su pareja por la presunta comisión de varios delitos de fraude fiscal con los que habría evadido algo más de 350.000 euros. Según Ayuso, es Hacienda la que "debe 600.000 euros" a su novio. Además, asegura que la vivienda de su pareja en la que ella reside es "legal" y está "hipotecada". A raíz de estas palabras, la dirección de Alberto Núñez Feijóo comparte la tesis de la presidenta de que hay una "persecución" contra ella para tapar la supuesta trama de corrupción que sacude al Gobierno de Sánchez.

Mientras los populares señalan que "no hay un vínculo contractual" entre el novio de Ayuso y una administración pública como es la Comunidad de Madrid, en Ferraz ponen el foco en la Quirón Salud, ya que es el principal pagador del novio de la presidenta y al mismo tiempo uno de los grupos sanitarios que más ayudas recibe de la Comunidad de Madrid. En todo caso, aún no hay pruebas de esa conexión ni tampoco se está investigando a la presidenta. Como tampoco el PP maneja pruebas de que la mujer de Pedro Sánchez hubiera mediado en el rescate que hizo el Gobierno a Air Europa [pertenece al Grupo Globalia] en 2020.

No obstante, Feijóo se siente "habilitado" para denunciar públicamente a Begoña Gómez por haber mantenido reuniones con la aerolínea en las mismas fechas en que se produjo el rescate del Estado, tras escuchar a Sánchez atacar a la presidenta madrileña desde el Congreso. Durante la sesión de control, Feijóo no defendió explícitamente a su dirigente en tribuna porque, según fuentes del PP, la estrategia comunicativa era la de no desviar la atención del caso Koldo del que Sánchez no dio explicaciones. No obstante, y prueba del respaldo del líder del PP a su presidenta territorial, se activó a continuación un arma que tenían guardado para más adelante: acudir a la Oficina de Conflicto de Intereses.

Así, el PP registrará este jueves su denuncia ante esta agencia para que "determine la responsabilidad del presidente del Gobierno por no ausentarse de los Consejos de Ministros que tomaron decisiones favorables" a Air Europa que a su vez tenía "vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez". En Génova ven que esta denuncia pueda tener un buen recorrido: "Será un win-win [ganar por partida doble] porque o bien la Oficina de Conflicto de Intereses sanciona al Gobierno o bien le protege". Es en este último caso en el que los populares tratarán de cuestionar la imparcialidad de esta agencia que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

PSOE y PP creen predicar con el ejemplo

Tanto en Ferraz como en Génova creen que predican con el ejemplo. Fuentes del PSOE critican el papel de "víctima" de Ayuso y pide a Feijóo mostrar interés por el caso que afecta a la pareja sentimental de la presidenta madrileña, tal y como —dicen— hizo Pedro Sánchez con el caso Koldo por el cual, hace dos semanas, dio de baja del PSOE a José Luis Ábalos. "No va a ser menos él que Ayuso". Por ello, los socialistas reprochan a los populares no haber aprendido nada del pasado al entrar "de nuevo en la senda de la anterior corrupción del PP [la Gürtel por la que Mariano Rajoy perdió la Moncloa] al decir 'yo no sé nada'".

Mientras los socialistas presumen de haber puesto "el listón alto" con la cesión de Ábalos, los populares sacan pecho de dar todas las explicaciones sobre el novio de Ayuso que no ha dado, en su caso, Pedro Sánchez con el caso Koldo y Air Europa. "El PP sienta precedentes al dar explicaciones", sostienen en relación a las comparecencias de Ayuso. Por esto mismo, exigen a Sánchez que haga lo mismo de forma voluntaria, antes de que tenga que darlas de forma obligada en la comisión de investigación que ha creado el Senado a propuesta del PP aunque apoyada por el PSOE y sus socios.

En cuanto a la comisión de investigación propuesta por el PSOE en el Congreso, los populares se mantienen en la misma postura: si la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol no renuncia a su cargo—como presidenta de Baleares participó en la trama— no apoyarán la investigación que el Gobierno quiere que se haga no solo sobre el caso Koldo sino a todos las compras de material sanitario durante la pandemia.