Mónica García se compromete a acabar con las guardias de 24 horas de los sanitarios y empezar con un máximo de 17 al día

Ya lo avanzó hace unas semanas y lo ha vuelto a ratificar este miércoles: la ministra de Sanidad, Mónica García, quiere acabar con las guardias de 24 horas de los profesionales sanitarios. Tras reunirse con la médica intensivista Tamara Contreras, que ha recogido cerca de 110.000 firmas para acabar con estas jornadas, García ha manifestado su compromiso a acabar con lo que ha tildado de "aberración" y el objetivo es hacerlo empezando con un máximo de 17 horas.

"Desde el Ministerio estamos plenamente comprometidos con esta medida, sabiendo que es compleja, que requiere una reestructuración de nuestro sistema de salud, una reestructuración de nuestras horas de trabajo", ha reconocido la titular de Sanidad, quien espera acometer ese cambio mediante una reforma del Estatuto Marco en este 2024.

Lo hará, según ha asegurado, de la mano de los sindicatos, sociedades científicas, comunidades autónomas y, en definitiva, todos los actores implicados en la profesión sanitaria. También tomando como ejemplo otros países o territorios de España en los que ya se han eliminado las guardias de 24 horas. Suecia, por ejemplo, que, tal y como ha recordado la ministra, cuenta con menos profesionales por habitante que España y ya ha acabado con este tipo de jornadas.

"Hablamos de reorganizar, de reestructurar y de gestionar mejor a nuestros profesionales cambiando un modelo con 50 años", ha asegurado en la sede de su ministerio, donde también ha defendido que, pese a las reticencias que reconoce que existirán en torno a esta medida, es necesario cambiar la situación actual por ser "un anacronismo".

Un cambio progresivo

Uno de los temores de los profesionales sanitarios era que, con la eliminación de las guardias de 24 horas, sufrieran una disminución de sus salarios, pues esos extras suponen gran parte de sus retribuciones mensuales. Mónica García ha negado que eso vaya a suceder, y ha insistido en que el objetivo es que "ningún paciente sea el paciente al que ese le atiende en la hora 23" y disminuir el número de errores médicos que, según la evidencia científica, "se producen por el cansancio de los profesionales".

De este modo, la ministra se ha comprometido —como ya hizo a finales de febrero— a realizar "los cambios legislativos y los cambios normativos" durante esta legislatura, pero con flexibilidad. "Hay que dar cierta flexibilidad a que este cambio estructural se vaya dando poco a poco y vayamos estudiando progresivamente, y de alguna manera individualmente, cada uno de los servicios y cada uno de los lugares donde queremos cambiar esta norma", ha aseverado.

García ha recordado también que un profesional sanitario al que le toca hacer guardia un fin de semana acaba trabajando 60 horas a la semana, algo que, ha advertido, "no ocurre en ninguna otra profesión en la que se trabaje legalmente".

"No queremos tener a profesionales agotados y que, por cierto, están perdiendo su vocación porque ya no pueden más con este burnout. Y creo que, como pacientes, también entendemos que no queremos ser los pacientes a los que se nos atienda cuando nuestros profesionales están exhaustos. Con estas premisas vamos a iniciar el camino para acabar con esta aberración", ha avanzado.

Preguntada por la posibilidad de estabilizar a los interinos para paliar con la falta de personal sanitario, García ha afirmado que se trata de una "vía lógica" y "una demanda que tenemos que hacer como sociedad". "No podemos tener profesionales precarios", ha zanjado, antes de hacer un llamamiento para "estabilizar" a los profesionales e invitar a las comunidades a que "cuiden a sus profesionales y las horas de trabajo".