Imanol Pradales, el alumno de Urkullu que ha logrado retener la 'lehendakaritza' y encarna la nueva hornada de políticos del PNV

Con el objetivo de frenar el avance de Bildu entre los votantes más jóvenes del País Vasco, Imanol Pradales fue la apuesta del PNV para retener la lehendakaritza después de tres mandatos consecutivos de Iñigo Urkullu. Y lo ha conseguido, aunque de forma apurada tras empatar a escaños con Bildu pero sumar de nueva mayoría con el PSE.

No es ningún bisoño porque (coincidencia o no) ha cumplido 49 años el mismo día de las elecciones vascas, este 21 de abril, y encarna la nueva hornada de políticos jeltzales en la cúpula del partido.

Pese a no tener apellidos euskaldunes, Imano Pradales Gil (Santurce, 1975) nació en el seno de una familia de profunda convicción nacionalista y, aunque sus padres no dominaban el euskera, estudió de pequeño en una ikastola, en el colegio concertado Asti Leku de Portugalete, donde curiosamente tuvo como profesor a Urkullu.

Es el mayor de cuatro hermanos, todos bautizados con nombres vascos (Imanol, Josu, Aitor y Lezo), y creció en el barrio popular de Mamariga en su Santurce natal, no sin ciertos apuros por el origen humilde de sus progenitores. "De pequeño no quería que me pasara lo que veía en casa, que es que mi aita (padre) estaba en desempleo", ha declarado en una reciente entrevista en el Diario Vasco.

Muy pronto empezó a mostrar interés por la política, pues la mamó en casa desde que era niño, con sus padres afiliados al PNV y asiduos asistentes a los Alderdi Eguna (día del PNV) y Aberri Eguna (día de la patria vasca), enfervorizadas celebraciones nacionalistas de las que dice guardar "grandes recuerdos". Su profesor Urkullu fue otro de los referentes que le animaron a entrar en el gremio.

Gracias a una beca y a la ayuda económica de su abuelo paterno, indemnizado por el Estado como herido en el bombardeo de Otxandio durante la Guerra Civil, pudo entrar en la Universidad de Deusto y doctorarse en Ciencias Políticas y Sociología. En ese centro privado ejerció como profesor hasta que en 2007 pidió una excedencia para dar el salto a la política de la mano del PNV y la Diputación Foral de Vizcaya, primero como asesor y posteriormente como director gerente de Bizkaia Talent, una agencia pública de captación de talento, adscrita a la administración provincial (Urkullu presidía en aquella época el PNV vizcaíno).

Poco a poco, Pradales fue haciéndose hueco dentro del partido y en la Diputación, siendo nombrado en 2011 diputado foral, un cargo que ha ejercido en las áreas de promoción económica, desarrollo territorial e infraestructuras hasta el pasado mes de febrero, momento en el que comunicó formalmente su renuncia para centrar todos sus esfuerzos en la candidatura a las elecciones vascas.

Casado y padre de una hija de dos años, el deporte es otra de sus grandes pasiones, especialmente el remo, que practicó en su juventud durante 17 años como miembro del club de La Sotera de Santurce. También es amante del fútbol, fiel devoto de San Mamés como seguidor del Athletic, y aficionado a la lectura, sobre todo a la buena novela negra.

Imanol Pradales, candidato 'sorpresa' del PNV

Aunque Pradales lleva muchos años ligado al Partido Nacionalista Vasco y ejerciendo la política en la Diputación vizcaína, su perfil había sido bastante discreto hasta hace solo cuatro meses, cuando el pasado noviembre fue propuesto como candidato a lehendakari por el Euzkadi Buru Batza, el comité ejecutivo del PNV.

Prescindir de Urkullu causó sorpresa dentro y fuera del partido, pero la decisión responde a ese interés rejuvenecedor que perseguía la dirección de Ortuzar tras el resultado de las pasadas elecciones generales de julio, en las que Bildu estuvo a punto de darle el sorpasso al PNV.

Pradales, 14 años más joven que Urkullu, pertenece a una nueva generación de peneuvistas, pero responde a los valores clásicos del partido: un perfil técnico que ha cultivado al frente de las infraestructuras de Vizcaya, sobrio, moderado, dialogante y férreamente soberanista. "Me siento solo vasco y soy partidario de la independencia de Euskadi", ha declarado abiertamente el nuevo candidato del PNV, decidido a disputarle a Bildu el voto independentista.

Pradales representa la estabilidad, el rigor y la capacidad de gestión, que ha ejercido con cierto éxito en los diferentes puestos de responsabilidad que ha ocupado, aunque también ha tenido que lidiar con la polémica. Fue en 2015, tras conocerse que había comprado 7.200 acciones de la constructora Sacyr siendo diputado foral, una presunta incompatibilidad para los altos cargos, que le obligó a deshacerse de esos títulos y a admitir que había sido "un error". Pero el asunto no pasó a mayores y Pradales pudo seguir ejerciendo la política desde la Diputación vizcaína, un trampolín que le ha llevado hasta la candidatura del PNV para las elecciones vascas del 21 de abril.