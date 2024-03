Aitana Sánchez-Gijón: "Al marchar los hijos, la madre que les ha dedicado su vida queda sin agarraderas emocionales"

Aitana Sánchez-Gijón recorre el escenario del Teatro Pavón mientras el público va ocupando sus localidades para asistir a La madre. Una mujer sola, sin rumbo, esperando a alguien que quizás nunca retorne, se recorta sobre un panel blanco fracturado, símbolo de la ruptura de un hogar a punto de partirse en canal. La actriz ofrece una interpretación magnífica de esta obra de Florian Zeller, en la que ahonda en los pensamientos más íntimos y descarnados de un personaje que, como reconoce en la entrevista siguiente, podría ser cualquiera de las mujeres que nos rodean. Probablemente todos conozcamos a alguna.

Juan Carlos Vellido y Juan Carlos Fisher (arriba), Álex Villazán y Júlia Roch (abajo), junto a Aitana Sánchez-Gijón. Sergio Parra

¿Qué es lo más interesante de La madre?Me voló la cabeza la estructura de la función. En una primera lectura no llegas ni de lejos a toda la profundidad y la dimensión que tiene, pero es lo más interesante de la propuesta. Es un texto magnífico, muy perturbador, en el que el espectador se va a sentir muy involucrado; va a tener que participar muy activamente, porque la propuesta le va a meter literalmente en la cabeza de esta madre, en su psique. Se va a sentir muy identificado, bien porque tú misma eres una de esas madres o porque conoces o has tenido una madre así. Como hombre también te vas a sentir muy interpelado. Como hijo, como compañero y como padre. Son personajes muy reconocibles, que forman parte de nuestra vida o somos nosotros mismos..



¿Cómo es el personaje protagonista que interpreta?Es una mujer como tantísimas que tenemos en nuestras propias familias o en nuestro entorno, que a pesar de estar emancipadas y conciliar trabajo con familia, tenemos un gen muy incrustado: el del cuidado, la abnegación y la entrega, para seguir siendo el motor de la familia. Ana es una mujer que se ha dedicado a la crianza de los hijos, a la pareja, al hogar, sin otra motivación en la vida, y se encuentra con que todos van abandonando el barco y ella no tiene agarraderas emocionales, ni herramientas para sobrevivir a estos abandonos. No puede vivir con naturalidad la marcha de los hijos porque su vida sin ellos no tiene sentido. Su relación de pareja ha estado sustentada por esa fantasía de familia y considera que ha sido una estafa desde el minuto uno. Se encuentra en una crisis vital, en una depresión muy profunda. Nuestro país es el primero de Europa en el consumo de tranquilizantes y antidepresivos, y son las mujeres, con una gran diferencia respecto a los hombres, las que los usan.

¿La sobreprotección de una madre hacia su hijo puede ser un peligro para ambos?Florian Zeller no coloca a la madre como una víctima, ni una probrecita. Produce una gran empatía su fragilidad y su gran dolor, pero al mismo tiempo muestra un lado muy oscuro de esta mujer, y eso me parece muy interesante. Ana es super posesiva, con un terror al abandono brutal, aferrada a una relación totalmente fracasada de pareja, volcando en el hijo todos sus anhelos, asfixiándolo con sus demandas. Llega a ser muy cruel con todos los que la rodean, incluso con esa hija ausente de la que dice barbaridades; también se las dice al hijo y establece una relación de rivalidad con la novia del hijo.



Aitana Sánchez-Gijón y Álex Villazán, madre e hijo en la obra de Florian Zeller, 'La madre'. Bárbara Sánchez Palomero

¿Por qué el trauma del 'nido vacío' es tan importante en la actualidad?El problema es la falta de oportunidades para los jóvenes. El mercado laboral es una piltrafa para ellos y eso desencadena que los hijos se queden más tiempo de lo normal en la casa familiar, retrasando su independencia y la entrada en la vida adulta. Más allá de eso, lo que plantea esta función es una división de roles muy poco igualitaria. Es más un problema estructural, económico.



¿Cómo condicionan los hijos a una pareja y el tipo de relación que mantienen?

Hay parejas que se mantienen juntas por los hijos, de hecho mi personaje se lo dice a él: "siempre me decías que no te ibas por el bien de los niños. Ahora ya no están, entonces ¿a qué esperas? Tienes vía libre, por fin podrás vivir la vida que quieras sin esconderte". Cuando los hijos empiezan su vida y vuelan hay parejas que no sobreviven, porque han mantenido ese difícil y frágil equilibrio por y para ellos. Hay unidades familiares que funcionan por otros motivos, donde la pareja desaparece y mantiene un rol de padres.



Juan Carlos Vellido y Aitana Sánchez-Gijón en 'La madre', de Florian Zeller. Bárbara Sánchez Palomero

El autor, Florian Zeller, ha dedicado varias obras a la familia que ya se han convertido en referencia.La familia ha sido siempre material infinito para bucear, la fuente de todos los conflictos, el núcleo principal. Todo lo bueno y lo malo que nos pasa se ha contado en la literatura y el arte. Hoy en día, Zeller es uno de los autores más representados en el mundo, porque toca hueso y le da un punto de originalidad muy peculiar. Cecilia Roth la hace en Buenos Aires, Isabelle Huppert en Estados Unidos… También se está haciendo en Italia y en Japón.



Aitana Sánchez-Gijón De Angelis, actriz. Roma, 1968 En televisión destacó su trabajo en 'La Regenta' (dirigida por Fernando Méndez-Leite) en la que dio vida a una atormentada Ana Ozores. En 2010, protagonizó 'La viuda valenciana', y en 2013 participa en la serie 'Velvet' como Doña Blanca. En el cine ha trabajado con directores como Fernando Fernán Gómez, Gonzalo Suárez, Fernando Colomo, Imanol Uribe, Jaime Chávarri entre otros. En los noventa rodaría 'Boca a boca' con Javier Bardem, de Manuel Gómez Pereira; 'El pájaro de la felicidad' de Pilar Miró y escrita por Mario Camus y 'Celos' de Vicente Aranda. A las órdenes de Alfonso Arau participó en 'Un paseo por las nubes', en la que compartió protagonismo con Keanu Reeves. En 'Love Walked in' de Juan José Campanella actuó al lado de figuras como Denis Leary o Terence Stamp. Trabajó con Bigas Luna en la coproducción francesa 'La camarera del Titanic' al lado de Olivier Martínez. Dos años después, volvió a trabajar con este afamado director en la película 'Volaverunt', por la que obtuvo La Concha de plata como Mejor Actriz en el Festival de Cine de San Sebastián.

Aitana Sánchez-Gijón y Manuel Galiana en 'La gran pirueta' (1986). Chicho (CDAEM)

Su primer papel teatral fue en una obra dirigida por el gran director José Luis Alonso. ¿Qué puede contarnos de aquel debut?Era una función muy tierna y hermosa, que transcurría en un circo. Yo hacía de funambulista ciega y Manolito Galiana de payaso triste. Recuerdo a José Luis como un ratón hiperactivo que subía y bajaba del escenario todo el tiempo. Era ya un hombre bastante mayor, pero lleno de energía y de vitalidad. Y luego seguí con Miguel Narros, Adolfo Marsillach...

En El hombre deshabitado (1988), de su padrino Rafael Alberti, coincidió con otro de los grandes de la escena, José María Rodero.Rodero me impresionó mucho. ¡No había manera de llegar antes que él al teatro! Yo llegaba pronto, pero José María siempre estaba dos horas antes, ya vestido del personaje, sentado en su silla, concentradísimo. Era un compañero maravilloso, yo tuve una muy buena experiencia con él.



Una escena de 'Medea', en versión de Andrés Lima, con Aitana Sánchez-Gijón. Luis Castilla

Le hemos visto también frecuentar textos como Troyanas y Medea. ¿Cuánto debemos al teatro de la Grecia Clásica?

Es el principio de nuestra civilización, la fuente infinita de la que hay que beber siempre. El teatro entendido como un bien social, donde se ponía todo lo que interesaba y concernía a la polis y a los ciudadanos. Un espejo en el que mostrar toda la oscuridad y la luz del ser humano.



¿Qué papeles han marcado su carrera hasta el momento, tanto en teatro como en otros ámbitos?En teatro, Las criadas, dirigida por Mario Gas, que hice con Emma Suárez y Maru Valdivielso, fue un trabajo de una potencia, una intensidad y una oscuridad muy fuertes. También fue muy importante para mi hacer La chunga de Mario Vargas Llosa porque me permitió interpretar un personaje muy alejado de mí. Medea, sin lugar a dudas y ahora La madre.

La llamada telefónica de Pedro Almodóvar debe suponer una especie de revelación. ¿Cómo fue trabajar con él en Madres paralelas?Menos mal que me llegó con la carrera tan hecha, porque si me hubiera tocado más joven me habría angustiado mucho, me hubiera sentido apabullada. Llegó en un momento en el que me estaban pasando muchas cosas y lo viví con mucha alegría. Además, me encontré con un Pedro muy afable y cercano. Durante el trabajo de ensayos y preparación, que se desarrolló durante bastante tiempo, creó un código de trabajo, escucha y participación, de modo que llegamos al rodaje con el trabajo muy hecho. Es algo que no todo el mundo se puede permitir, pero Pedro sí.

Aitana Sánchez-Gijón en el film de Almodóvar 'Madres paralelas' (2021). ©El Deseo

¿Qué le une a Italia, habiendo nacido en Roma?Mi madre es italiana, la raíz la tengo ahí viva, tengo familia en Italia y tengo amigos y amigas y suelo ir todos los verano a pasar unos días en el norte de Italia al mar y forma parte de mi vida.



Recientemente le hemos visto en Malvivir, de Álvaro Tato, y también en Juana, ambos papeles complicados.En Malvivir, Marta Poveda y yo hacíamos como diez personajes cada una. Fue una locura, un reto actoral de los gordos. Juana para mí también fue fundamental, porque a los 50 años decidí que quería bailar y me metí a hacer este espectáculo de danza contemporánea con textos muy potentes, sobre esas Juanas, esas mujeres que rompen el molde y cuestionan el orden establecido. Me tiran mucho ese tipo de personajes.



Fotografía promocional de 'Juana', de Chevi Muraday, que se representó en las Naves del Español. Damián Comendador

Hace poco se celebraba el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo ha evolucionado la presencia femenina en el mundo del espectáculo?Cada vez se ven más mujeres en roles o en oficios que antes eran eminentemente masculinos. En el cine lo vemos mucho desde hace años, en lo que respecta a lo técnico: ahora hay directoras de fotografía, sonidistas, cámaras, foquistas… Es muy gratificante ver que los equipos están más mezclados y que no hay esa división de roles tan clara, cuando las mujeres estaban circunscritas a vestuario, maquillaje o script. Luego, la incorporación de muchas directoras, guionistas, dramaturgas, productoras. Hay muchísimas. La consecuencia es que hay más historias narradas por mujeres, y eso hace que por fin estemos entrando en una cierta normalidad.