Sanz pedirá una reunión a Marlaska para reclamar los 500 policías nacionales que faltan en la ciudad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, pedirá una reunión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reclamarle los 500 policías nacionales que faltan en Sevilla, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la propuesta de cerramiento de la Plaza de España.

Así se lo ha transmitido al subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, con quien se ha reunido esta tarde en la sede de la subdelegación. Sobre el primer asunto, el alcalde ha destacado su "preocupación" ante la falta de policías nacionales que faltan en Sevilla, que ha calificado como una ciudad "complicada", al tener unas fiestas mayores y fechas singulares "donde se producen aglomeraciones" y contar con "seis de los barrios más pobres de España".

Sobre esta materia, el regidor también ha admitido que esta carencia se suma a la falta de efectivos locales, para lo que se han sacado ya más de 150 plazas bajo su mandato en menos de un año, pero "faltan aún cerca de 400", ha señalado.

Asimismo, Sanz y Toscano han abordado la propuesta del popular de cobrar entrada a los turistas en la Plaza de España y ha asegurado que, según el subdelegado, el Ministerio de Hacienda lo recibirá para abordar esta iniciativa, que precisamente este miércoles se tratará en el Congreso a preguntas del PSOE.

"Le hemos remitido una carta esta mañana" ha señalado al tiempo que recordado que la iniciativa no será de pago para los residentes de la provincia y lo recaudado se invertirá en un servicio de vigilancia y control de la plaza y albergar un taller de restauración municipal permanente que haría permanentemente tareas de mantenimiento, a través de un convenio con la Universidad de Bellas Artes.

Según Sanz, el delegado le ha respondido que la ministra no es partidaria de dicha propuesta si bien le ha asegurado que le recibirá y confía en que esta le plantee otra fórmula alternativa de financiación en caso negativo. No obstante, el primer edil también llevará a dicha reunión otras medidas en las que ya están trabajando. "El objetivo no es otro que el mantenimiento de la Plaza de España de cara a la conmemoración de la Exposición Iberoamericana de 1929" , ha concluido.