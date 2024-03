Cuatro calles más del centro podrán abrir durante toda la Madrugada sin vender alcohol: consulta aquí el listado completo

Aunque el Gobierno de José Luis Sanz mantendrá prácticamente las mismas restricciones que el año pasado en Semana Semana con respecto a las normas que debe cumplir las hostelería del entorno de la carrera oficial, ha abierto sensiblemente la veda en respuesta a las demandas del sector y de la ciudadanía, y dentro del estrecho margen posible para la garantizar la seguridad y la pacífica celebración de las procesiones.

Así, este año, los bares y restaurantes de cuatro calles más del centro podrán abrir toda la Madrugada sin vender alcohol. Estas son: Sierpes (como ya adelantó 20minutos este lunes en la entrevista realizada al delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés), Cuesta del Rosario, General Polavieja y Albareda. Se suman al listado de las calles donde ya en 2023 se permitió abrir y que son: plaza de La Campana, Álvarez Quintero, Cuesta del Rosario, Argote de Molina, Placentines y Bilbao, la Plaza Nueva, calles y la avenida de la Constitución (en el tramo desde la Plaza Nueva a la calle Almirantazgo).

Estos establecimientos podrán permanecer abiertos siempre que, a partir de las 2.00 horas todo el público se encuentre "sentado en el interior", en las mesas y sillas autorizadas, sin superarse el aforo permitido; y se disponga de vigilantes de seguridad; además de tener prohibido servir bebidas alcohólicas.

Así lo recoge el documento de normas de funcionamiento de locales de hostelería, esparcimiento y venta de alimentos durante la Semana Santa de 2024, publicado este martes en el BOP, consultado por este medio y en el que también se incluyen otras medidas, prácticamente iguales a las del año pasado.

Entre ellas, además de la mencionada anteriormente, otra de las limitaciones será, según cita el texto, que "no podrán expenderse bebidas susceptibles de ser consumidas en la vía pública, en cualquier tipo de envase (vidrio, latas, plástico y similares), ni hielo" en determinados establecimientos con acceso directo a calles por las que discurren los cortejos, "desde una hora antes de la llegada de la cruz de guía a la altura del local", hasta la finalización del paso de la cofradía.

Pero sí podrán vender café, lácteos e infusiones en vasos de cartón para consumo unipersonal; y agua y refrescos (en envases de plástico de medio litro máximo ). Además, como novedad de este año, también podrán servir zumos y néctares, también en envases de plástico de máximo 500 c. c; caldos alimenticios, horchatas, bebidas lácteas -y similares de soja, avena, arroz, avellana y coco- (en cualquier tipo de envase y volumen). El texto también incluye este año que la medida "no afecta a la venta a domicilio".

Los mencionados requisitos afectarán a más vías que el año pasado en la zona de Triana, como son la calle Betis, Paseo de Nuestra Señora de la O, Callejón de la Inquisición, Callao, Párroco Don Eugenio, Pelay Correa, Bernardo Guerra, Troya. Se suman aquellas donde la limitación ya existía en 2023, que son San Jorge, plaza del Altozano, Pureza y San Jacinto, si bien en esta calle se aplicará en números pares hasta Pagés del Corro y en los números impares a partir de esta avenida.

También se aplicará en las siguientes zonas del centro: Paseo Alcalde Marqués del Contadero, Radio Sevilla, Arjona, Luis de Vargas, Marqués de Paradas, Canalejas, San Eloy, Fernán caballero, Monsalves, El Silencio, Alfonso XII, plaza del Duque de la Victoria, Jesús del Gran Poder, Tomillo, Crédito, Calatrava, Alameda de Hércules, Peral, Antonio Susillo, Faustino Álvarez, Relator, Pasaje González Quijano, Peris Mencheta, Mata, Joaquín Costa, Amor de Dios, García de Tassara.

Así como en la plaza de San Andrés, Don Pedro Niño, Amparo, Madre María de la Purísima, Plaza San Juan de la Palma, Dueñas, Doña María Coronel, Peñuelas, plaza de San Román, Matahacas, Puerta del Osario, Muro de los Navarros, Puerta de Carmona, San Esteban, plaza de Pilatos, Águilas, Vírgenes, San José, Ximénez de Enciso, Fabiola, Mateos Gago, Rodrigo Caro, plaza de la Alianza, Joaquín Romero Murube, plaza del Triunfo, Santo Tomás, Avenida Constitución, Puerta de Jerez, Almirante Lobo y Paseo Alcalde Marqués del Contadero.

Flexibilización de la 'Ley Seca'

En todas estas calles del entorno de la carrera oficial situadas en el centro y Triana se aplicará la 'Ley Seca', impuesta en 2018 por el gobierno socialista y que se ha flexibilizado este año con la ampliación, en media hora más con respecto a 2023, del horario de apertura de los establecimientos situados en estas vías durante la Madruga del Viernes Santo, como ya anunció a finales de febrero el primer edil.

De tal manera que los bares y restaurantes tendrán que estar "completamente cerrados a las 2.00 horas", teniendo que haber recogido el mobiliario y haber desalojado los locales para esa hora. Excepcionalmente, en las calles Silencio, Alfonso XII y Plaza del Duque, el horario de cierre será a la 1.00 horas. En todas ellas, "deberán permanecer así hasta su hora de apertura normativamente fijada", que en el caso de los establecimientos sin música es a las 6.00 horas, según recoge el documento.

Comercios de alimentación y bebidas

Con respecto a los comercios de alimentación y bebidas, deberán cerrar de 22.00 a 08.00 horas en las zonas declaradas acústicamente saturadas durante toda la Semana Santa, así como en todas las calles mencionadas anteriormente durante la Madrugada.

En el resto de establecimientos donde si puede abrir durante estas horas de la noche, se mantiene la prohibición de expedir bebidas alcohólicas en aquellos en los que no esté autorizado el consumo y en aquellos disponiendo de tal autorización, se pretendan adquirir para no ser consumidas en el mismo.

Sanciones e infracciones

En caso de incumplimiento de las medidas, la Policía Local o el personal facultado para ello, podrá imponer las correspondientes sanciones e infracciones contempladas en la normativa, así como suspender el ejercicio de la actividad atendiendo a la gravedad de los hechos detectados. Las normas recogidas en la disposición estarán en vigor desde las 12.00 horas del día 22 de marzo hasta las 18.00 horas del 31 de marzo de 2024.