José de Luna y Edu Luky, actores del show 'DosCapacitados': "La mayor discapacidad es no tener sentido el humor"

Jose de Luna -actor de 'Campeones'- y el cómico Edu Luky se conocen desde siempre. Ambos son vecinos de Rivas (Madrid) y cuando Edu empezó a salir en la tele, Josete no hacía más de decirle que quería ser cómico, como él.

Casi 30 años después, Edu, que sigue siendo cómico, y Josete, muy conocido en toda España gracias a las películas de 'Campeones', se suben por primera vez al escenario juntos gracias a 'DosCapacitados', un show de humor con el que quieren, escondidos entre las risas, lanzar varios mensajes: que todos tenemos discapacidades y capacidades, que nadie es perfecto, y, sobre todo, lo importante que es aprender a reírse de uno mismo.

¿Cómo empezó este proyecto, 'DosCapacitados'? ¿Os conocíais de antes?Edu: Sí, somos de vecinos de Rivas (Madrid), nos conocemos hace muchos años, desde que él nació, que yo tenía 18 años. Josete siempre ha querido ser cómico, y como yo llevo 28 años en la comedia, siempre me decía que se quería venir de gira conmigo. Yo empecé en un programa que tuvo mucho éxito en Antena 3 que se llamaba 'Genio y figura', en el que saltaron a la fama cómicos como Chiquito de la Calzada o Paz Padilla, y a él, que le gustaba mucho el programa, me decía que se quería venir conmigo.

Josete: Sí, es que yo siempre he querido ser cómico...

Edu: Después de 'Campeones', empecé a subirlo al escenario poco a poco, cinco minutos, a ver qué tal se le daba… vi que lo hacía fenomenal, y que a la gente le gustaba, y cada vez se subía al escenario más rato, hasta ahora, que tenemos un show que cura hora y media que llevamos por toda España. Estamos encantados y sorprendidos, porque la reacción de la gente es increíble. Es que Josete tiene un punto cómico muy bueno.





¿Por qué elegisteis ese título?Edu: Porque queríamos un título que fuera directo y corto, y como el mensaje que nosotros trasladamos es que todos tenemos tanto capacidades como discapacidades, y que nadie es perfecto, pensamos que estaría bien cambiar el ‘discapacitados’ por ‘Doscapacitados’. Este título, además, ya da pistas de lo que va a ser el show, porque queremos transmitir precisamente eso, que todos tenemos capacidades, que estamos 'capacitados'.

Habladnos del show: de qué trata, qué hacéis…Edu: El show está basado en la vida de Josete, en sus vivencias, anécdotas… que yo he guionizado.

Josete: Hacemos humor con motivación y hablamos de mí, de mi nacimiento, de mi discapacidad, de mi vida, de las películas…



Queremos que la gente se sienta bien cuando venga a nuestro show

Está teniendo bastante éxito. ¿Qué os suelen decir después de verla?Edu: Al principio, cuando la gente ve a una persona como Josete en el escenario, no sabe si reírse o no, porque es un tema delicado, pero como nosotros lo tratamos con tanta naturalidad, al final la gente se ríe mucho, nos trata con mucho cariño, se sienten identificados con muchas cosas. Hay gente que, tras el show, se nos acerca emocionada, con lágrimas en los ojos, dándonos las gracias porque lo que hacemos es supernecesario, porque se sienten más animados, más positivos… Y nos dicen que se les hace corto, que es muy buena señal.



Edu Luky y Jose de Luna posan en el teatro del Palacio de la prensa, donde actúan el 14 de abril. Sergio García Carrasco.

Decís que la mayor discapacidad es no tener humor. ¿Por qué?Josete: Sí, creemos que la mayor discapacidad es no tener humor, porque el humor ayuda a mucha gente, que es lo que queremos hacer nosotros, que la gente se sienta bien.

Edu: Es un poco exagerado, claro, porque los cómicos somos muy exagerados, pero, si te paras a analizarlo, cualquier problema que tengas, incluida una discapacidad, si te lo tomas con sentido del humor, esos problemas siempre serán más pequeños. Es una coraza que te protege de muchas cosas.



El espectáculo es de humor, pero también invita a reflexionar, a pensar… ¿Sobre qué?Josete: Sobre la importancia del sentido del humor, de reírse de uno mismo, de darnos cuenta de que todos tenemos capacidades y discapacidades y que nadie es perfecto, que no hay que compararse con los demás y que hay que ser positivo, que hay que luchar por los sueños… Yo siempre digo que ‘por intentarlo…’

Edu: Y ‘por intentarlo’, fíjate hasta dónde ha llegado. Aunque él siempre nos cuenta, que, aunque ha aparecido en películas con mucho éxito, en series, ha estado en los Goya… lo que realmente quiere es vender fichas en los coches de choque, porque es feliz con pequeñas cosas.



¿Con qué mensaje os gustaría que se quedara la gente tras ver el show?Josete: Con que hay que ser menos quejica.

Edu: Que la vida es como una balanza, en un plato están las cosas buenas, y en otro, las malas, y que tenemos que intentar que pesen más las buenas.



Queremos que la gente vea con respeto a las personas con discapacidad, normalizar la discapacidad y que la gente salga con buen sabor de boca

En la obra la discapacidad está muy presente, pero desde un lado positivo, sin dramatizar, con naturalidad… ¿Es así como vives tú la discapacidad?Josete: Sí, porque estoy acostumbrado. Pero yo prefiero que se refieran siempre a mí como a una persona simplemente más que como una persona con discapacidad, porque soy capaz de hacer muchas cosas.



En el show decís que todos somos de alguna manera ‘discapacitados’…Edu: Sí, porque decimos que todos tenemos capacidades y discapacidades, la única diferencia, como decimos en el show, es que la de Josete está…

Josete: … homologada… jajaja.

Edu: Es que es así... Josete tiene un 70% de discapacidad porque, por un error médico, tuvo una hemorragia al nacer, pero es una persona que sabe tocar tres instrumentos, es un crack de la informática, a mí me ayuda un montó con el móvil…



Los dos erais conocidos antes de esta obra, pero ¿quién es más famoso de los dos? ¿A quién reconoce más la gente?Edu: A Josete, sin duda. Aquí el famoso es él, jajaja. Cuando acabamos los shows, todo el mundo quiere hacerse fotos con él, pero es verdad que yo me siento también muy reconocido, porque mucha gente se me acerca y me reconoce el trabajo que hago en el show. Yo nunca había trabajado antes con una persona con discapacidad y para mí también ha sido un reto.



¿Es ese el mayor reto de la obra?Edu: Y hacer que la gente se ría, que no es fácil. Queremos conseguir que la gente vea con respeto a las personas con discapacidad, porque yo me río mucho con Josete, pero no de él. Y encontrar el equilibrio, sobre todo a los jóvenes, a algunos aún les cuesta. Queremos normalizar la discapacidad y que la gente salga con buen sabor de boca.

Y en eso tenemos que dar mucho las gracias a los que han apostado por un show así, que son ZF producciones y Una risa más, porque no es fácil que se apueste por un espectáculo como el nuestro, y ellos nos están llevando por toda España, por institutos para que este mensaje llegue a los chavales, e incluso en eventos de empresa para dar charlas motivacionales.



¿Podríais estar haciendo esta obra sin el éxito de 'Campeones'?Edu: Se podría haber hecho, pero lo cierto es que de otra manera y, sin duda, no habría tenido tanto éxito como estamos teniendo, porque 'Campeones' abrió un gran camino a la hora de hablar de la discapacidad en el mundo del espectáculo.



Prefiero que se refieran siempre a mí como a una persona simplemente más que como una persona con discapacidad, porque soy capaz de hacer muchas cosas

¿Qué estáis aprendiendo de la experiencia?Edu: Sobre todo, que a la gente le hace mucha falta el humor.

Josete: La gente está muy necesitada de humor, de reír...

Edu: Nos estamos encontrando con mucha gente con problemas de falta de ánimo, y a los que nuestro espectáculo les ayuda a sentirse mejor, a estar más positivos, a ver la vida de otra manera…



¿Hasta cuándo estaréis con la obra?Edu: Pues, el 14 de abril tenemos un show muy importante en Madrid, y de momento, tiene recorrido, porque está gustando mucho. Pero queremos que se nos conozca más, sobre todo porque a Josete lo asocian con la película de 'Campeones', pero no como monologuista, y estamos demostrando que también es muy capaz de hacerlo. La gente se sorprende de todo lo que es capaz de hacer.