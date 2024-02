Joel, Arnau y Pascal, tres músicos a los que su discapacidad no ha puesto límites: "Podemos tocar igual que los demás"

El pasado miércoles 21 tuvo lugar en Madrid SuperArte, una gala inclusiva en la que decenas de artistas demostraron que el talento no está ni mucho menos reñido con la discapacidad, que el arte no entiende ni de limitaciones ni de estereotipos.

La gala reunió a distintos artistas procedentes de la música, de la danza y de otras disciplinas, con y sin discapacidad, muchos de ellos becados de la fundación Sifu, organizadora de la gala, que cada año ofrece ayudas para potenciar y poner en valor el talento de las personas con discapacidad.

Galas como esta, no solo favorecen la inclusión de las personas con discapacidad en las disciplinas artísticas, sino que ayudan a visibilizar y a comprender que, con las adaptaciones necesarias, casi todo es posible. Por ejemplo, es posible que Arnau, que nació sordo, pueda tocar el saxo; que Paskal, que no tiene brazos, pueda pinchar y producir música electrónica; y que Joel, que tiene parálisis cerebral y graves problemas de movilidad, pueda tocar un instrumento con los ojos.

Talento sin límites

Arnau Pozas, que ahora tiene 17 años, se enamoró de la música incluso antes de escucharla. Nació sordo, pero, aunque no podía oírla, le encantaba sentir las vibraciones cuando se acercaba a un altavoz. Con siete años, le pusieron un implante coclear y por fin pudo escucharla, "me encantó", recuerda. Desde entonces, escuchaba música sin parar hasta que un día decidió que también quería crearla, "se lo dije a mis padres y les pareció un poco raro que una persona sorda quisiera dedicarse a la música, pero me apoyaron".

Desde entonces, acude al conservatorio de Gerona tres días a la semana, toca el saxo, el Travel Sax y está aprendiendo a tocar el piano, "estas galas, en las que podemos ver a gente o sin discapacidad, demuestran que las personas con discapacidad tenemos el mismo talento incluso más que las personas sin discapacidad, y que, con instrumentos adaptados, podemos tocar igual que los demás", asegura.

Además, está en una orquesta de personas sordas que tocan instrumentos, con la que ha tocado en Varsovia y hasta en el parlamento europeo.

Joel, durante el ensayo de la gala, tocando el EyeHarp. Sergio García Carrasco

Joel Bueno tiene 16 años, y, al ver que sus hermanos tocaban instrumentos, les dijo a sus padres que él también quería hacerlo. Sus padres no pararon hasta que dieron con el EyeHarp, un instrumento que, mediante la tecnología eye tracking, permite tocar sólo con la mirada. Es decir, que ni siquiera necesita ayuda para hacer música, solo sus ojos. Desde entonces, Joel puede disfrutar de la música que hace él mismo y piensa en ella como una salida profesional, "es mi futuro", nos contaba horas antes de subirse al escenario, "galas como esta nos dan la posibilidad de participar junto con diferentes músicos con y sin discapacidad y dar a conocer todos estos instrumentos adaptados".

Paskal Kleiman, pinchando con los pies en la Gala SuperArte. Cedida

Para Paskal Kleiman, un DJ y productor musical francés especializado en música electrónica, no tener brazos tampoco ha sido un impedimento, "nací sin brazos, así que uso los pies para todo, también para pinchar, no tenía otra opción", asegura.

Para este músico de 55 años, la música es su vida, así que no dudó en dedicarse a ella, a pesar de las miradas de extrañeza que recibía, "al principio, cuando dices que eres DJ, te miran con cara rara, pero ahora ya no tanto, porque se ve de todo", cuenta.

Lo importante, para él, más allá de esas miradas, es que la música le hace feliz, "para ser feliz, a veces solo basta con hacer las cosas que te gustan, y a mí la música me hace feliz".

Además de en la gala SuperArte, él hace galas, tanto en Francia, su país natal y donde vive gran parte del tiempo, como en España, "actúo habitualmente en varias ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia… en distintos clubes, festivales…".

Dar a conocer los instrumentos adaptados

Otro de los objetivos de la gala SuperArte es dar a conocer los instrumentos adaptados, instrumentos musicales que, con algunas adaptaciones, permiten tocarlos a personas con alguna discapacidad. El EyeHarp de Joel, que además fue la primera persona en el mundo en tocar, es la mayor muestra de adaptabilidad, pues, al necesitar solo los ojos, permite tocar un instrumentos a personas que, como él, tienen graves problemas de movilidad, "sin EyeHarp yo no podría estar aquí", dije tajante Joel.

Resumen Gala SuperArte Resumen Gala SuperArte

DJ Paskal Kleiman, por su parte, pincha con los pies gracias al Oxi One, un secuenciador musical con herramientas intuitivas para la composición y con botones accesibles. Esto permite a Paskal tocar sin adaptaciones, "solo necesito estar sentado a una altura conveniente para poder trabajar".

Aunque en cuanto a adaptabilidad, el Travel Sax es el rey, pues además de ser el saxofón electrónico más pequeño y ligero del mundo, se puede tocar con una sola mano, sin hacer mucha presión sobre las teclas o teniendo una baja capacidad pulmonar, "se puede adaptar a muchas personas con discapacidad, pues tiene una opción de pedal por si tienes problemas en algún brazo o incluso si te falta algún dedo", nos contaba Arnau.

Arnau Pozas muestra orgulloso su Travel Sax. Sergio García Carrasco

Todos estos instrumentos permiten que aflore un talento que, de otra manera, quizás no sería posible, porque el talento existe en todas partes, sólo hay que darle la oportunidad de salir, algo que tiene muy claro Arnau, "en un futuro, me gustaría poder viajar, hacer giras… pero ya no solo para disfrutar de la música, sino para demostrar que soy una persona con discapacidad que tiene mucho talento, porque las personas con discapacidad también tenemos talento y podemos ser músicos".