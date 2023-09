Carlos Soroa: "Me decían que era una locura querer ser actor siendo sordo"

Carlos Soroa nació sordo, al igual que otros miembros en su familia, y su idioma es lengua de signos española. Eso le permitió poder crecer y desarrollarse en un entorno normalizado y tener los mismos sueños que los de los niños de su edad. El suyo era convertirse en actor, algo que ha conseguido a pesar de todas las veces que le dijeron que no podría.

Su gran hito hasta la fecha, convertirse en uno de los protagonistas de Bienvenidos a Edén, la serie de Netflix que ha triunfado también a nivel internacional, un hito que espera que le siga abriendo más puertas en el mundo de la interpretación.

Eres sordo de nacimiento. ¿Hay alguien más en tu familia o eres el primero?¡Pertenezco ya a una tercera generación de sordos en mi familia! Tampoco somos muchos, pero los suficientes como sentirme uno más en la familia, hablando la misma lengua.



¿Cómo recuerdas tu infancia y tu etapa escolar? ¿Estuvieron muy marcadas por tu discapacidad o vivías en un ambiente más normalizado?Tuve una infancia bastante normal. Como he dicho antes, mi familia es sorda y no tuve ningún problema a la hora de comunicarme con ellos, mi casa estaba adaptada con luces cuando sonaba el timbre o el teléfono, por ejemplo... El colegio era bilingüe, había profesores sordos y los profesores oyentes sabían la lengua de signos.



¿Notaste alguna vez que te faltaron apoyos en el colegio?Sí, pero fue ya a partir del instituto. En Bachillerato sólo tenía interprete de lengua de signos algunas horas sueltas, así que el resto de horas que no tenía intérprete, ya no me enteraba de nada. Esto cambia mucho, es como si arrancases unas hojas de un libro y no tuvieras toda la información.



Actuar siempre ha sido tu vocación, pero hay pocos actores sordos, te faltarían referentes. ¿En quién te fijabas? ¿Quién fue tu modelo para convertirte en actor?Siempre hubo actores sordos amateur que hacían algunas obras de teatro para las personas sordas o también cortometrajes, y aunque no se dedicaban de manera profesional a ello, eran buenísimos y me encantaba ir a verlos.

Sin embargo, a nivel internacional sobre todo en EE.UU., en mi infancia mi referente era Marlee Matlin, que fue la primera actriz sorda en ganar un Óscar y un Globo de Oro, hace ya más de treinta años. Afortunadamente, ahora hay más personajes sordos como Troy Kotsur, quien recientemente ganó el Óscar a Mejor Actor de Reparto por la película CODA. También en España está cambiando el panorama y afortunadamente, poco a poco, vamos teniendo más visibilidad dentro de la ficción, aunque aún queda mucho camino.



¿Te ha dicho alguien alguna vez que no podías ser actor por ser sordo?Sí… me decían que ¡¡era una locura siendo sordo!! Ya es difícil conseguir un trabajo normal y de profesión actor, ¡¡¡peor aún!! Era como ir a la luna…



¿Cómo decidiste seguir adelante?Cuando fui seleccionado en el casting para la serie Bienvenidos a Edén. A partir de ahí, me arriesgué a seguir adelante. Había que atreverse.



Carlos Soroa, en una escena de la segunda temporada de 'Bienvenidos a Edén /NETFLIX © 2022 SOPHÏE KHOLER/NETFLIX

Aunque habías hecho cosas antes, fue , sin duda, el gran punto de inflexión... ¿Qué ha supuesto para ti?Bienvenidos a Edén fue un paso muy importante para mí, fue la primera apuesta fuerte para dedicarme al mundo de la actuación profesional y abrir nuevos horizontes. Abrir nuevas puertas a veces no ha sido fácil. Por ejemplo, me he tenido que acostumbrar a asistir a eventos o premieres, y eso era todo un mundo nuevo para mí, saber que eso también forma parte del trabajo y adaptarme a lo que supone este tipo de eventos.



¿Y para la comunidad sorda en general? Al fin y al cabo, es una serie que ha tenido repercusión internacional y dirigida a un público joven…Sí, sobre todo ver que es posible profesionalmente… Queda mucho por avanzar aunque ¡creo que vamos por buen camino!



¿Te llega algún feedback de su parte? ¿Qué te dicen?Sí, y hay una cosa que me repiten mucho: ¡por fin hay una serie que cuenta con una persona sorda! Sobre todo, un personaje que se le ve primero como persona, con su carácter, su fuerza interior, sus capacidades y no como una persona víctima de su discapacidad.



Carlos Soroa, a la izquierda, en el papel de Eloy, personaje principal en Bienvenidos a Edén. SOPHÏE KHOLER/NETFLIX

¿Son el cine y la televisión accesibles para personas sordas? Tanto como espectador como actor…Como espectador, en televisión se ha avanzado muchísimo con el subtitulado. Sin embargo, en los cines, aún no. Las personas sordas sólo podemos ir cuando hay V.O.S.E y esto sólo se da normalmente en las ciudades grandes, y si es una película española, tenemos que esperar hasta que esté disponible en alguna plataforma. Queda aún mucho camino para concienciar a coordinadores de programación de los cines para que añadan subtítulos.

Como actor, también aún queda mucho por caminar, ya que apenas hay presencia de personajes sordos, así que espero que esta situación vaya cambiando y tengamos más oportunidades de trabajar en lo que nos hace felices y nos identifica.



¿Cómo fue el rodaje de la serie? ¿Dispusiste de los apoyos necesarios?Sí, en realidad sólo necesitaba de una intérprete de lengua de signos. Así que, conseguido eso, me sentí como uno más en el equipo, además de que la gente estaba muy concienciada sobre las necesidades de comunicación de una persona sorda cuando yo llegué. Esto fue muy importante para que pudiera sentirme como uno más.



¿Y en el resto de cosas que conlleva la profesión? Tendrás que ir a premieres, eventos, hacer promoción…Este tipo de eventos son importantes, tanto como para dar a conocer tu trabajo como para integrarte en este mundo y conocerlo un poquito mejor desde otro lado. Aunque normalmente los estrenos de las películas no están subtituladas, ni hay intérprete de lengua de signos, lo que supone un problema fundamental para poder comunicarme con otras personas, sobre todo cuando estamos en grupo.

Además, en los eventos, si hay una o dos personas puedo llegar a entenderme sin problema, pero si son muchos los que hablan a la vez es muy complicado para mí y no puedo seguirles el ritmo. Si tuviera intérprete entonces me integraría cien por cien sin problemas, además ¡Me encanta socializar y conocer nueva gente!



¿Y esto se debe a que no hay muchos castings que pudieran presentar las personas sordas?Exactamente, necesitamos que haya más producciones que incluyan personas con diversidad en las historias, tal como ocurre en el mundo real, ¡hay una gran diversidad!



¿Ves más proyectos audiovisuales ahora que hace unos años con la presencia de actores y personajes con discapacidad?Sigue siendo escaso, no sé si es por desconocimiento... Es un crecimiento muy lento.



Si no fueras actor, ¿a qué crees que te estarías dedicando? Antes de participar en la serie eras cocinero…Sí, antes de trabajar en la serie estaba trabajando de cocinero en uno de los hoteles de Illunion y me concedieron una excedencia para poder trabajar en la serie, ¡y para ver nuevas oportunidades! Estoy muy agradecido porque esa oportunidad me permitió explorar esta nueva experiencia en la actuación profesional.