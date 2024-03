¿Por qué los gatos adoran tirar objetos desde mesas y estanterías?: "Hay tres motivos y uno puede que provoquemos nosotros"

Sentados, delante nuestra o a escondidas, miran el vaso y deciden golpearlo varias veces, poquito a poco, con su patita, hasta que terminar por tirarlo (si no se lo impedimos nosotros antes). Así se comportan muchos gatos en multitud de vídeos de internet pero, ¿por qué a nuestros mininos les apasiona tirar objetos de mesas y estanterías?

Este es uno de los comportamientos más típicos que tienen nuestros gatos y, aunque muchos piensas que es algo innato en ellos, la realidad es que no todos sienten esa necesidad de estrellar nuestra taza del café o nuestro vasito de agua contra el suelo.

Así lo afirma Carlos Gutiérrez, veterinario y cofundador del canal de YouTube 'Mascotas y familias felices', donde explica las motivaciones que llevan a algunos gatos a tirar todo tipo de objetos al suelo desde cualquier lugar elevado. "Hay principalmente tres motivos y uno es muy posible que lo estemos provocando nosotros mismos", adelanta.

Instinto, llamar la atención

"El primero es el instinto", cuenta el veterinario. "Ese gesto que tienen para tirar cosas desde las alturas, con su patita haciendo movimientos muy sutiles es el mismo que desarrollan cuando están jugando con su presa y es su forma de estimular al animalillo que estén cazando para que eche a correr y así se diviertan mucho más (aunque suene un poco cruel)".

En este sentido, en la cabeza de nuestros mininos, dándole esos golpecitos a nuestro jarrón le están dando una oportunidad de vivir. "Como no se mueve, acaba en el suelo", lamenta Gutiérrez. "Pero lo único que está haciendo nuestro gato es dejarse llevar por su instinto".

El segundo motivo por el cual nuestros gatos tiran objetos es por llamar nuestra atención. "Esto es a lo que me refería con que es posible que lo estemos provocando nosotros mismos", aclara el veterinario. "Si ve que hay una reacción por nuestra parte o por cualquier otro miembro de la familia al hecho de tirar cosas al suelo (o de casi tirarlas) y vamos corriendo a impedirlo, lo seguirá haciendo".

"Esto es muy habitual en gatos que quieren decirnos algo, como que le llenemos el cuenco de comida", añade. "Si nosotros respondemos a ese estímulo que nos hace nuestro gato, es normal que lo siga repitiendo".

Si no tienen nada que hacer, ya se inventarán algo para explorar o jugar con ello

Por último, nuestros gatos también pueden tirar objetos al suelo si tienen ganas de explorar o de jugar. "Puede que a nuestro gato simplemente le llame la atención lo que hemos dejado encima de la mesa", explica Gutiérrez.

"Hay gatos que en su día a día están muy poco estimulados y con lo único que se divierten es tirando cosas de nuestras estanterías", agrega. "Si no tienen nada que hacer, ya se inventarán algo para explorar o jugar con ello".

En este sentido, el experto en felinos recalca la importancia que la exploración y el juego tienen en el bienestar de nuestros gatos. "Es muy importante cubrir esta necesidad porque les lleva a tener comportamientos destructivos, a la apatía o a engordar", advierte.

"No es nada bueno para su salud, ni para su seguridad, ya que algunos gatos aburridos tienen comportamientos escapistas (en busca de diversión en la calle, por ejemplo)", agrega Gutiérrez. "Por esto es importante que su entorno esté suficientemente enriquecido".

¿Podemos evitar que tire cosas?

Entonces, si nuestro gato tira objetos por casa, ¿cómo podemos evitar este comportamiento? ¿Es posible? Gutiérrez explica que lo primero es conocer la causa de por qué lo hace. "Lo más importante es que te adelantes al comportamiento del gato y no dejar cosas en los bordes de las mesas (porque resulta una tentación irresistibles para muchos gatos", recomienda.

"Y si has llegado tarde y no te has podido adelantar, no te dirijas a tu gato, ni siquiera cuando estés viendo que lo va a tirar, no le digas nada ni le llames por su nombre, ni te acerques corriendo. Nos levantamos con tranquilidad y cogemos el objeto para llevarlo a otro sitio al que tu gato no tenga acceso", aconseja el veterinario.

Además, en este sentido, el experto pide que no le echemos la culpa al gato, ni le regañemos o castiguemos. "Este tipo de comportamientos vienen de fábrica en su ADN y no podemos pretender que se adapte a la perfección a un entorno pensado para humanos y con reglas de humanos", cuenta.

Por último, Gutiérrez recomienda que juguemos más con nuestros mininos. "El enriquecimiento ambiental tiene que formar parte de cualquier hogar de gatos (que tengan sitios para explorar y por los que escalar", explica. "Pero también tenemos que dedicarles al menos media hora a jugar con ellos y, de paso, estrechar el vínculo con ellos".

"Esto va a mejorar un montón de problemas de comportamiento que tienen nuestros felinos porque van a encontrar una motivación para su vida", concluye.