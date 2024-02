¿Cuánto puede llegar a vivir un gato? Desarrollan una vacuna con la que podrían alcanzar los 30 años de edad

Una de las principales preocupaciones que tienen las personas que conviven con sus animales de compañía es la llegada del momento de la despedida. Nuestros perros, gatos y demás mascotas viven muchos menos años que nosotros, por lo tanto, es casi imposible evitar que tengamos que decirlas adiós.

Pero, ¿cuánto tiempo tenemos para disfrutar de su compañía? En el caso de los perros, depende de muchos factores, empezando por la raza y el tamaño. Sin embargo, en gatos, calcular su esperanza de vida es un poco más complicado.

Carlos Gutiérrez, veterinario y cofundador del canal de YouTube 'Mascotas y familias felices', explicaba en uno de sus vídeos que, al final, las edades con las que trabajamos son medias, "un promedio de lo que viven nuestros gatos en casa".

"No obstante, va a depender del tipo de gato que tengamos", aclara. "Si lo hemos adoptado, si vivía antes en la calle o no, si tiene alguna enfermedad crónica, si sufre algún virus... Todos estos factores influyen".

El veterinario explica que la media de edad de nuestros mininos se encuentra en torno a los diez y doce años, aunque insiste que se trata de un promedio. "Hay gatos que fallecen más pronto y otros que viven un montón", asegura. "Yo me he encontrado con gatos de hasta 24 años".

"Generalmente nos vamos a encontrar con esta media, aunque es verdad que, para mí, un gato de 15 años ya es un campeón que ha vivido muchísimo", comenta Gutiérrez. "Si lo tienes bien cuidado y atiendes sus necesidades puede ser que llegue a esos 24 años".

Un ejemplo de esto es esta preciosa gatita oscura que nos comparte uno de nuestros lectores y que en unas pocas semanas estará celebrando su 23º cumpleaños igual que celebraba el pasado 2023 su 22 vueltas al sol.

Una gatita cumple 22 años en Barcelona. CEDIDA

¿Una vacuna para alargar la vida de nuestros gatos?

No obstante, ¿sabíais que hay gente trabajando en alargar la vida de nuestros pequeños felinos? Un investigador de la Universidad de Tokio, Toru Miyazaki, ha realizado varios estudios que, parece ser, han dado como resultado una vacuna para nuestros gatos capaz de alargar su vida hasta los 30 años.

"Los gatos que reciben el tratamientos pueden mejorar su salud, especialmente uno de los problemas que más suelen afectarles y que sufren ocho de cada diez gatos, la insuficiencia renal", explica Gutiérrez sobre el estudio. "Esta vacuna supuestamente previene este tipo de problemas, por lo que aumenta su esperanza de vida".

Pero, ¿cómo funciona exactamente esta milagrosa vacuna? El experto veterinario explica que los gatos (al igual que las personas y otros animales) cuentan con unas moléculas que se llaman AIM (inhibidor de la apoptosis de los macrófagos), que van unidas a los anticuerpos y se transportan por la sangre.

Todo lo que hagamos por mejorar la salud de nuestros gatos va a mejorar su calidad de vida

"La AIM funciona como un marcador en las células que no desempeñan bien su función o que están muertas pero, para que funcione, se tiene que separar de los anticuerpos e ir a las mismas para su marcaje", detalla. "Una vez quedan marcadas, los macrófagos se encargar de comérselas y, de esta forma, no se acumulan en el organismo".

Sin embargo, este proceso que ocurre de manera normal en animales y personas en los gatos es un poco diferente. "El problema es que la AIM de los gatos no se separa de los anticuerpos y, por tanto, no es capaz de marcar las células muertas o que no funcionan provocando que éstas se acumulen y deriven en problemas de salud", lamenta.

"Esto es especialmente importante en los riñones, ya que son los órganos encargados de retirar los deshechos de la sangre", agrega Gutiérrez. "Sin embargo, se van acumulando en ellos y, al final, este filtro deja de funcionar".

De este modo, este es un problema innato con el que viven nuestros gatos y que muchos pensamos de manera errónea que se trata de un problema causado por una alimentación inadecuada. "Obviamente, todo lo que hagamos por mejorar la salud de nuestros gatos va a mejorar su calidad de vida", apunta el veterinario.

Todavía es pronto para saber si nuestros gatos van a vivir el doble

"Ante esta situación que se ha constatado que sufren los gatos, las investigaciones de Miyazaki se centran en proponer un fármaco que haga que la AIM se libere y pueda marcar las células necesarias para que los macrófagos se las coman y no se acumulen", detalla. "Si prevenimos que esta enfermedad (insuficiencia renal) se desarrolle, en teoría su esperanza de vida será más larga".

Sin embargo, el experto no tiene tan claro que esto vaya a ocurrir tal y como lo defiende Miyazaki. "Todavía es pronto para saber si nuestros gatos van a vivir el doble (30 años) porque la AIM funciona perfectamente en perros, por ejemplo y ellos tampoco viven tanto tiempo", argumenta.

"No quiere decir que si le administramos la vacuna a los gatos no se alargue su esperanza de vida, pero hay que tener en cuenta que hay otras causas que no están vinculadas a la AIM que también pueden acortar la vida de nuestros gatos", concluye.