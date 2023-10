Así podemos aprovechar la vista de nuestro gato para crear un vínculo más fuerte con él

En el poco tiempo que llevan domesticados y conviviendo con el ser humano, los gatos ya nos han demostrado que son capaces de adaptarse a numerosas situaciones, hasta el punto de aprender a comunicarse con nosotros y otras especies de lenguajes totalmente contrarios (como los perros).

No obstante, si queremos forjar un vínculo fuerte con ellos no podemos esperar que nuestros mininos se adapten al completo a nuestra forma de vida, si no que también debemos aprender sobre ellos y poner de nuestra parte para que la comunicación sea la mejor posible.

Para ello, es importante conocer cómo se comportan estos pequeños felinos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué prefieren unos juguetes frente a otros? ¿O por qué algunas mantas les llama la atención y otras no? La respuesta a esto puede estar en su vista.

Saber cómo ven nuestros mininos en comparación a cómo lo hacemos nosotros puede ayudarnos a entenderles mejor y también a tener una mejor relación con ellos. Por ello, Carlos Gutiérrez, veterinario y divulgador a través del canal de YouTube Mascotas y familias felices, repasa cinco características sobre la vista de nuestros gatos que pueden ayudarnos a crear un mejor vínculo con ellos.

Cinco características sobre la vista de nuestros gatos

Entre las cualidades más peculiares de la vista de nuestros gatos se encuentra la visión super panorámica. "Tienen capacidad de ver hasta 200 grados de ángulo (nosotros vemos 180), lo que les permite ver si se acerca cualquier tipo de depredador", explica Gutiérrez.

"El problema es que, igual que nos ocurre a nosotros, cuando miran hacia delante lo de alrededor de su cabeza lo ven borroso, y ellos, al tener un mayor rango de visión, tienen una zona desenfocada mayor", añade el veterinario.

Otra característica de la visión de los gatos es que son capaces de ver en la oscuridad, algo que todo el mundo sabe. No obstante, lo que no sabe tanta gente es que, según Gutiérrez, ven mejor de noche que de día.

Los gatos ven los colores más pálidos y el rojo no son capaces de distinguirlo

"En la retina hay dos tipos de células, los bastones y los conos. Los gatos tienen más cantidad de bastones, que son más sensibles a la luz y, por eso, ven mejor por las noches", explica el veterinario. "Sin embargo, tienen pocos conos, por eso cuando hay mucha claridad ven un poco borroso".

Por otro lado, los gatos perciben los colores de forma diferente a como lo hacemos nosotros. "Un poco más pálidos y, el color rojo no son capaces de distinguirlo", cuenta Gutiérrez. "Ven preferentemente colores en todos del azul al morado y colores amarillentos, incluido el verde".

¿De qué nos sirve a nosotros, como tutores, saber esto? "Para escoger los juguetes de colores que ellos ven", responde el experto. "Haciendo un uso inteligente del color podemos captar la atención de nuestro gato hacia cosas que nos interese".

Si queremos jugar con nuestros gatos, debemos intentar hacerlo a siete metros de distancia, donde se encuentra su mejor enfoque

Otra cualidad de la vista de los gatos es que su mejor enfoque se encuentra a los siete metros de distancia, aproximadamente. "No ven bien de cerca, pero tampoco de muy lejos, de hecho, pensemos que nosotros podemos ver hasta unos 60 metros", añade el veterinario.

"Por este motivo utilizan sus cejas y bigotes para orientarse con el entorno cercano y cazan a una distancia de siete metros", detalla Gutiérrez. "Por lo tanto, si queremos jugar con ellos, debemos intentar hacerlo a esa distancia".

Por último, otra de las características de la vista de nuestros gatos que que casi todo el mundo desconoce es su capacidad para ver a cámara lenta. "Perciben las imágenes muchísimo más rápido, siendo capaces de ver lo que a nosotros se nos pasaría por alto", explica el experto en medicina felina. "Por eso las cañas son juguetes idóneos para nuestros mininos".