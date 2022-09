¿En qué colores ven los gatos? ¿Enfocan mejor de cerca o de lejos? Todo sobre el sentido de la vista de estos pequeños súper cazadores

Como ya hemos dicho muchas veces, los gatos son animales extraordinariamente adaptables. En el poco tiempo que llevan domesticados y conviviendo con las personas han aprendido a comunicarse con nosotros y otras especies, así como han cambiado su comportamiento para hacerlo más compatible a nuestro estilo de vida. Sin embargo, siguen poseyendo características de su solitario ancestro, un cazador nato, entre ellas, su sentido de la vista.

"Los gatos tienen los ojos con una estructura similar a la nuestra y a otros mamíferos, pero tienen adaptaciones para especializarse en la caza, incluso a oscuras", explica Mireia Berenguer, especialista en conducta felina por la Sociedad Internacional de Medicina Felina (ISFM por sus siglas en inglés) y educadora canina en Kireba.

Como depredador, tiene los ojos enfocados hacia delante y ambos funcionan conjuntamente enfocando un objetivo. "A esto se le llama visión binocular, al contrario que, por ejemplo, un ciervo, que tiene visión monocular", detalla la experta.

"Cada ojo produce una imagen 2D que se combina en el cerebro con la del otro para crear una imagen 3D, a lo que se le conoce como visión estereoscópica", añade.

Una mirada pensada para cazar

Los gatos poseen una buena visión de la profundidad, siendo su enfoque óptimo entre los dos y los seis metros, sin embargo, a corta distancia no pueden enfocar bien. "A menos de 25 centímetros ven con dificultad y es entonces cuando los bigotes juegan un papel importante", comenta Berenguer.

"Su visión les permite ver a bajos niveles de luz en blanco y negro. En contrapartida, son dicromáticos, es decir, ven únicamente dos colores primarios, el amarillo y el azul (y las combinaciones de ambos), pero no pueden ver el rojo", añade. "Además, dentro de los colores que pueden distinguir, ven menos gama de color que nosotros, es decir, menos tipos de azul, verdes y amarillos. Los tonos son muy apagados y a la luz del día ven la imagen con una especie de punteado o granulado".

Los gatos pueden captar imágenes el doble de rápido que la mente humana

A pesar de esto, se considera que el color no es importante para el gato y el desarrollo normal de su vida, ya que su entorno natural está predominado por verdes y marrones y suele cazar a bajos niveles de luz. "Además, son muy sensibles al movimiento, pudiendo cambiar de forma muy rápida su punto de fijación y, con ello, detectar a su presa muy fácilmente", explica la especialista en conducta felina. "De hecho, pueden captar imágenes el doble de rápido que la mente humana".

Qué ocurre si nuestro gato se queda ciego

Por supuesto, la vista es un sentido fundamental en el gato y lo necesita pero no es imprescindible. "A comparación con las personas, en el gato toma gran importancia el olfato, incluso lo que percibe a través del tacto con su pelo y bigotes y su agudizado oído", añade.

"Nuestros gatos de casa pueden adaptarse paulatinamente a la pérdida de visión, tomando entonces mayor importancia los demás sentidos para orientarse. Sin embargo, es algo que por supuesto dificultaría la vida en la naturaleza", expresa Berenguer.

Deberíamos tener en cuenta la dificultad visual e intentar no hacer cambios bruscos en la casa

En el caso de un gato casero, igual que deberíamos tomar medidas para facilitar la vida de gatos con otro tipo de hándicaps, como por ejemplo no poner cosas en alto para los gatos ancianos o con artrosis, deberíamos tener en cuenta esta dificultad visual, intentando no hacer cambios bruscos en la casa.

"No mover las cosas de sitio de golpe, no limpiar con determinados detergentes con mucho olor para que no enmascare los olores e interfiera en la detección de los mismos por parte del gato o intentar asociar señales verbales que anticipen que queremos interactuar", concluye la experta en conducta felina.