Así es el banco de alimentos para animales de León: "En diez años hemos recogido unos 80.000 kilos de pienso"

Una década hace ya desde que la ciudad de León decidió crear MásQPerros, el banco de alimentos para animales que ha supuesto ha marcado la diferencia en la calidad de vida de decenas de perros y gatos de la región. Fue la asociación de vecinos la que inició esta andadura con el fin de crear "un León más animal".

"Cuando estábamos reivindicando espacios seguros para nuestros perros, un señor se puso en contacto con nosotros para contarnos que con el dinero de su pensión no tenía dinero suficiente para vivir y alimentar a su perrete", recuerda Miguel Gutiérrez, miembro de MásQPerros desde entonces.

Aquella situación le dio a los vecinos de León la idea de crear el banco de alimentos. "Pensábamos que estábamos siendo pioneros con el tema, pero en realidad ya existía uno por aquel entonces, el banco de alimentos de Cataluña, con quienes nos pusimos en contacto para informarnos de cómo lo gestionaban ellos", relata Gutiérrez.

En muy poco tiempo el banco de alimentos funcionaba de forma totalmente independiente y, sobre todo, con mucha transparencia, algo que Miguel considera que les ha ayudado a continuar con esta labor durante estos diez años.

¿Quién dona el pienso y cómo se recoge?

El banco de alimentos se nutre de donaciones anónimas. "No aceptamos donaciones de empresas que requieran de un apoyo comercial a la marca", afirma Gutiérrez. "Solo damos las gracias, si nos piden poner marcas en redes sociales o algo a cambio, entonces no aceptamos el donativo".

"A parte, hoy en día aceptamos cualquier tipo de donación, ya sea económica (que automáticamente se convierte en pienso) o en formato físico (sacos de pienso, latas de comida húmeda, etc.)", agrega. "Y los gastos logísticos que conlleva el mantenimiento (como el almacén donde guardamos el alimento) procuramos que nunca proceda de las donaciones, si no de la ayuda que nos da anualmente el ayuntamiento (que son 2.000 euros)".

Para la recogida de alimento, el banco realiza lo que llaman "operaciones saco". "Este sábado nueve tenemos una en un supermercado y consiste en que los vecinos de León acudan como voluntarios para la recogida (la cual hacemos cuando vamos viendo que se termina el pienso en nuestro almacén", detalla Gutiérrez.

Las personas que necesitan ayuda o vienen directamente a nosotros o derivados por los servicios sociales

"La gente nos puede dejar todo tipo de alimentos para perros y gatos, tanto seco, como húmedo", añade. "Además, fuera del día de la recogida, también contamos con una red de establecimientos para que la gente pueda dejar lo que quiera donar".

Aunque este fin de semana estarán en un supermercado, Gutiérrez explica que las operaciones saco también pueden tener lugar en centros comerciales y otros espacios, ya que la idea es "juntar sinergias" y ayudarse los unos a los otros".

"Además, intentamos ser transparentes con todo, desde las donaciones, hasta la identidad de las familias que reciben la ayuda", asegura. "Al final, son personas que necesitan ayuda y que, o vienen directamente a nosotros o derivados por los servicios sociales".

Esto último sorprende, ya que desde MásQPerros han conseguido que, al evaluar las ayudas del ayuntamiento pregunte por los animales de compañía y, en caso de verlo necesario, les deriven los casos para la petición de alimento para sus perros o gatos.

Un cortafuegos contra el abandono

Además de las operaciones saco, el banco de alimentos para animales organiza actividades y ayuda a asociaciones y protectoras en lo que necesiten, así como a las cuidadores de colonias felinas. "Estos gatos están atendidos por mujeres con pensiones muy bajas y, si hay posibilidad, se les echa una mano", afirma Gutiérrez.

"En los diez años que llevamos hemos recogido unos 80.000 kilos de pienso y ayudado a decenas de familias", agrega. "Y las entregas antes se realizaban una vez al mes pero, desde pandemia, lo estamos gestionando una vez cada dos meses y la verdad es que está funcionando muy bien".

No obstante, el miembro del banco de alimentos asegura que, si alguna familia se une o se queda sin pienso durante ese periodo "evidentemente no le dejamos sin pienso, buscamos siempre una solución". "También, imagina que el día en el que se hace el reparto alguien no puede venir, pues en esos casos los voluntarios llevamos el pienso o quedamos con ellos para dárselo".

La ayuda es solo por un año a excepción de los casos en los que la familia se mantiene con una pensión no contributiva

"Para optar a nuestra ayuda hay que pasar una entrevista social primero, en la que se evalúa si la persona realmente necesita la ayuda", cuenta Gutiérrez. "Entre los requisitos para que demos la ayuda se encuentran que los ingresos insuficientes para mantener los gastos de la familia o el tiempo que una persona lleva sin ingresar dinero".

El objetivo del banco de alimento para animales es "ser un cortafuegos para intentar que las familias no se planteen abandonar a sus compañeros por falta de recursos". "Que nunca la razón sea el dinero", insiste Miguel.

"Además, la ayuda es solo por un año, es decir, algo puntual, a excepción de los casos en los que la familia se mantiene con una pensión no contributiva, porque éstas son muy bajitas", expresa el miembro del banco de alimentos. "En estos casos no se les corta la ayuda tras pasar un año".