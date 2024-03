¿Qué es el ladrido? Estos son los motivos por los que tu perro ladra a otros y cómo podemos ayudarle a gestionarlo

Los perros muchas veces se comportan de formas que no llegamos a entender, lo que nos puede llegar a dar problemas tanto en casa, como con otras personas o perros. Es por este motivo que es fundamental conocer el lenguaje de nuestro compañero de cuatro patas, para evitar cualquier disputa.

Algunos de los problemas que podemos tener en la convivencia diaria con nuestros perros se da durante los paseos, siendo muy habitual que ladren unos canes a otros. Pero, ¿por qué lo hacen?

Puede resultar muy incómodo estar paseando tranquilamente con nuestro peludo y que, de repente, se ponga nervioso al ver a otro perro y se ponga a ladrar. Además, hay casos en los que el otro perro responde y ambos se enzarzan en una especie de conversación de ladridos.

No obstante, lo primero que debemos de saber es que el ladrido no es un lenguaje, si no una forma de mostrar emociones. Por eso, la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: "¿Qué siente mi perro para ladrarle a otro?"

Emociones y ladridos

"El ladrido es una forma de comunicar una emoción básicamente", explica Sonia Losada, profesora en activo del curso profesional de Educación canina y Adiestramiento de l’Escola d’oficis de Catalunya y conocida como Xila's Training. "No es una forma de comunicación activa, como sí lo es el habla".

En este sentido, la educadora detalla que los perros suelen ladrar por emociones intensas y ejemplifica con el caso de las perreras. "Es un lugar donde tienen mucho estrés y por eso siempre hay millones de ladridos", argumenta. "Cuando más estresado está un perro, más ladra".

"De hecho, en perros se han visto varios tipos de vocalización: el lloriqueo, el aullido, el gruñido y el ladrido, cada una establecida por diferentes emociones y grados de las mismas", agrega. "Por ejemplo, un perro puede lloriquear o aullar, ambos muestras llanto, pero la segunda es más intensa que la otra".

Por supuesto, Losada recuerda que hay otros factores que influyen, como la edad y la raza del perro. "Pero ninguno utiliza el ladrido como forma de comunicarse con nosotros u otro perro, aunque sí que se contagia", reconoce. "Como animales sociables que son, empatizan con las emociones de otros perros y ladran cuando ladran otros".

Pero, si no se dicen nada... ¿Por qué se ladran entre ellos? ¿Qué emociones quieren mostrar? Según la educadora canina, hay dos grandes motivos: por miedo o por ansiedad social. "El primero equivaldría a un 'no te acerques' y es habitual en perros reactivos; mientras que el otro se da cuando el perro lleva un periodo de no acercarse a otros perros y es como si dijera 'acércate por favor'", detalla.

"Los diferenciamos porque el ladrido de miedo es más grave y suele ir acompañado de algún gruñido, mientras el de ansiedad es mucho más agudo, aunque siempre teniendo en cuenta el volumen de la caja torácica de nuestro perro, ya que el ladrido por miedo de un Chihuahua siempre va a sonarnos agudo", aclara la experta.

Para evitar los ladridos y ayudar a nuestros peludos a gestionar la situación, en el caso de que tenga miedo, "debemos alejarnos y trabajar con el perro esa reactividad para que llegue un día en el que no ladre a nadie", recomienda Losada.

"Hay que intentar hacer tres o cuatro amigos para socializar, porque lo necesitan y, bajo ninguna circunstancia las personas podemos sustituir sus relaciones sociales, no compensamos esa carencia", advierte. "Sería como que un humano viviera aislado del mundo, en su casa, con cincuenta gatos".

En el caso de que tenga ansiedad social, la educadora nos recomienda "acercarnos cuando no ladre". "Hay que pensar que entre ellos se entienden, por eso cuando nuestro perro ladra a otro porque quiere socializar el otro suele pararse y mirarlo", asegura.

"Muchos dueños, al ver que los perros empiezan a ladrar, como no entienden por qué lo hacen, no se acercan y lo alejan y, precisamente haciendo eso lo que provocamos es justo lo contrario, que ladre más al ver a otros perros", concluye Losada.