El número de chicas jóvenes que se considera feminista baja por primera vez hasta el 57,4%, diez puntos menos que en 2021

El sentir feminista está decayendo entre la población joven. Un estudio de la Fundación Fad revela que, por primera vez en toda su serie histórica, ha caído el porcentaje de mujeres que se consideran feministas. El 57,4% de las chicas de entre 15 y 29 años dice sentirse identificada con el movimiento feminista, lo que supone un descenso de diez puntos respecto a hace dos años, cuando en 2021 se declaró feminista el 67,1%. Los datos indican, para la fundación, "un punto de inflexión claro", ya que, hasta ahora, "el movimiento feminista no había dejado de crecer en las mujeres".

Publicado con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, el barómetro —Juventud y Género. Identidades, representaciones y experiencias en una realidad social compleja 2023— refleja también una consolidación de la tendencia hacia la reducción del sentir feminista en los hombres. Un descenso que se inició en 2019, cuando el 37% de ellos afirmó sentirse feminista; bajando en 2021 a un 32%; hasta llegar al 26% el pasado año. Es decir, en 2023, apenas uno de cada cuatro chicos jóvenes se consideraba feminista. O, dicho de otro modo, la identificación con el feminismo supone más del doble entre las mujeres que entre los hombres.

Sin embargo, los datos recopilados a través de 1.500 entrevistas a jóvenes de entre 15 y 29 años, muestran también que las valoraciones positivas de la juventud sobre el concepto de feminismo siguen siendo mayoritarias. Casi seis de cada diez opina que debe implicar tanto a mujeres como a hombres; y en torno a la mitad (el 47%) que es clave para conseguir la igualdad real. Una vez más, la valoración positiva es mucho más elevada entre ellas (64%) que entre ellos (52%). "Es fundamental destacar el gran consenso que sigue generando en la juventud la convicción de que la lucha por la igualdad es imprescindible para alcanzar una sociedad más justa, siendo conscientes de las desigualdades que genera la estructura social y cultura patriarcal", indica el informe.

El 18% cree que la violencia de género no existe

En esa línea, casi la mitad de los encuestados es consciente de que las desigualdades entre hombres y mujeres son todavía "grandes" o "muy grandes" en España; y dos de cada tres considera que la violencia de género es un problema social "muy grave". No obstante, el barómetro de 2023 advierte sobre unos datos que indican que "la juventud se está volviendo menos combativa ante la violencia de género, hasta el punto de llegar a justificarla o negar su existencia". De hecho, el 18% cree que la violencia de género no existe y que es un invento ideológico; mientras que casi el 17% asegura que es algo habitual en el seno de una pareja; y el 16,5% no lo ve como un problema si la violencia es de "baja intensidad".

El porcentaje es dos puntos menor al del Barómetro de 2021, pero aun así hay una gran diferencia respecto a los primeros datos que maneja la fundación, de 2017, cuando el 11,9% estaba de acuerdo con esa afirmación. Fad advierte del peligro de que se hayan multiplicado estas declaraciones entre la población joven, pues son creencias que pueden contribuir a perpetuar la violencia de género y dificultar los esfuerzos para combatirla y prevenirla.

Un negacionismo y una justificación de la violencia que aumenta pese a que el 87% asegura haber visto en su entorno cercano alguna situación de violencia machista, siendo revisar el móvil de la pareja la más común (54% de mujeres que lo han percibido en su entorno, frente al 35% de hombres); seguida de otras relativas al control de lo que hace la pareja (47% de mujeres, 25% hombres); o limitar con quién se puede hablar o a dónde se puede ir (46% mujeres y 26% hombres).

Solo un 38% asegura no haber vivido ninguna de estas situaciones, y los datos reflejan un porcentaje preocupante de mujeres que asegura haber sido objeto de violencia emocional, física o sexual por parte de sus parejas: a una de cada cuatro su pareja les ha revisado el móvil; un 20% ha sufrido un control permanente; y un 21,2% ha sufrido cómo su pareja ha insistido por tener sexo a pesar de que ella no quería.

Discriminaciones y estereotipos

Para los jóvenes y adolescentes, la calle, el ámbito laboral, las redes sociales y la familia son los espacios en los que se aprecian más experiencias de discriminación. El 46% tiene claro que las chicas suelen sufrir peores situaciones en determinadas circunstancias, especialmente para ir solas por la calle. Tres de cada diez cree que ellas reciben un trato más denigrante en redes sociales y que cuentan con menos oportunidades a la hora de acceder a un puesto de responsabilidad política. Asimismo, en torno a uno de cada cuatro asevera que las mujeres también se encuentran con más dificultades para compaginar la vida familiar y personal o a la hora de ascender en el trabajo.

Hay también un reforzamiento de los estereotipos de género, desde diversos ámbitos. En el de la pareja, por ejemplo —el 44% cree que "el chico debe proteger a su chica" y el 27% que "los celos son prueba de amor—; o en el de la familia, pues más de la tercera parte —el 36%— considera que las mujeres nacen mejor preparadas para cuidar hijos y el 26% que las mujeres, aunque trabajen, "lo que realmente quieren es crear un hogar y tener hijos".