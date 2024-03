Julián Contreras, desahuciado y acusado de no pagar una deuda, vive aislado en un pueblo de Cuenca: así es su día a día

Envuelto en una polémica con su excasera por la supuesta deuda que le debe y tras su desahucio, Julián Contreras decidió trasladarse hace un tiempo a la provincia de Cuenca junto a su padre, Julián Contreras, enfermo.

El hijo menor de Carmina Ordoñez, instalado en una rústica casa de Villar de Cañas, un municipio conquense de 400 habitantes, donde, según Semana, vive prácticamente aislado, ha empezado de cero.

Según contó él mismo, solo salía dos veces por semana a comprar. Y no lo hacía por su zona, ya que admitió que recorría muchos kilómetros para realizar esa actividad. El resto, una vida de lo más casera: "Por las mañanas recojo, cocino la comida y la cena. Por las tardes, me gusta ver una película o una serie", aseguraba hace unos días ante sus fans.

Eso sí, Contreras no descarta en absoluto mudarse de nuevo, aunque primero quiere estar completamente seguro. "No estoy buscando ningún sitio concreto, donde vea y me guste", dijo.

En cuanto al ámbito profesional, casi todas las noche se conecta con sus seguidores a través de su canal de Twitch, donde hace unos días anunció cuál es era próximo proyecto profesional. Así, Contreras explicó que pretendía hacer una sección de entrevistas a personajes de todos los ámbitos.

"En cuanto me mude, la primera noche que esté instalado, me pondré a escribir mi libro", también anunció el hermano de Cayetano y Fran.

Hace unas semanas, Aránzazu, la excasera de Julián Contreras, entraba en directo en Vamos a ver para denunciar la situación de impago que arrastra desde la pandemia con el hijo menor de Carmina Ordóñez.

Al parecer, tanto Julián como su padre estuvieron viviendo de alquiler durante años en una vivienda, situada en Madrid, por la que dejaron a deber una ingente cantidad de dinero. "La cifra está más cerca de los 30.000 euros", aseguraba la excasera.

Aunque, actualmente, ya no reside en ese domicilio -en febrero de 2023 tuvieron que ser desahuciados tras dos años de impago-, la deuda que tiene el hermano de Francisco Rivera aún no habría sido liquidada.