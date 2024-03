Andreu Buenafuente cuenta su humillante encuentro con Jordi Cruz en el aeropuerto: "Bueno, no pasa nada..."

Andreu Buenafuente ha revelado que ha vivido un momento muy humillante al encontrarse con el cocinero Jordi Cruz en el aeropuerto de Madrid.

Según narró el presentador en en el último episodio del pódcast Nadie Sabe Nada, al encontrarse con el chef, cuando él venía de grabar una gala y Cruz de rodar cuatro programas, tuvieron una conversación que acabó dando mucho juego.

"Volvíamos de Madrid a Barcelona y cuando nos encontramos le dije: 'qué tal, cómo estás, yo me he levantado a las 7', y me dice: 'yo a las seis'. Él siempre tiene que ser el mejor en todo", recordó el cómico.

"Cuando estábamos ya a punto de embarcar, yo estaba ya con el DNI en ristre y de repente me mira y me dice: '¿dónde vas con ese DNI?'. Como está acostumbrado a juzgar cosas, se puso a juzgar mi DNI y me dijo que estaba antiguo, que ese ya no lo hacen", siguió narrando el humorista.

Pero esto no fue todo. Buenafuente también recordó el momento humillante que vivió en ese encuentro por culpa de una mujer que se les acercó. "Jordi cae muy bien a la gente y la gente estaba ilusionada y le pedía fotos y fotos y fotos. Yo le hice fotos con gente", introdujo el presentador, antes de revelar la escena que hirió su ego: "Vino una mujer y le dijo: 'Jordi, una foto' y me dijo a mí '¿me la puede hacer?'. Entonces le dice Jordi: 'hombre, es el Andreu...', y ella: 'ah'. ¡No me conoció! ¡Ni me conoció! Bueno, no pasa nada", terminó de contar Buenafuente, visiblemente 'dolido' por la escena.