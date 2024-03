Ana pide en 'First Dates' un "papichulo" con cara de 'te voy a arruinar la vida'

Si hay una soltera que ha llegado pisando fuerte a First Dates, esa es Ana. La joven revolucionó el programa de citas de Cuatro con una excéntrica presentación que dejó sin palabras al mismísimo Carlos Sobera. En ella llegó a decir que era "una diva", asegurando que era una mujer fuerte, independiente y de las que ya no quedan.

Además, pidió a los miembros del equipo que en su cartelito pusieran, "en lugar de camarera, graduada en servir c***".

Según contó, se ha criado viendo telenovelas y quería un amor muy intenso con un hombre con cara de 'te voy a arruinar la vida'.

Al llegar Miguel, su cita, Ana vio en él al "papichulo" que le gustan. Además, como ella, vive en Valencia, por lo que la cita apuntaba bien. Eso sí, la cara de Carlos Sobera, boquiabierto, era todo un poema.

"Me considero un chico guapo. Me siento bien con mi forma de ser, mi rostro, mi cuerpo...", señalaba él a cámara en el reservado. "Como me gustan a mí", apuntaba ella, que pensaba que iba a ser todo un "empotrador": "Yo encantada, que me haga lo que quiera".

Aunque la cita no transcurrió mal, él no vio esa chispa que estaba buscando en su partenaire. "Me parece un mil de diez. Me encantó su personalidad. Conectamos mucho, pero físicamente no me gusta. No me atrae", ha confesado a las cámaras el colombiano, evitando una segunda cita. "Él se lo pierde", sentenció Ana.