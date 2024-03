Isabel, en 'First Dates': "Soy una princesita muy delicada y muy sensible que necesita a su lado un chico bien"

"Fui a un colegio de monjas y aborrecía ir a misa todos los días. Ahora me gusta ir a misas gregorianas, a las tradicionales ya no voy, aunque rezo todos los días", contó Isabel en su presentación en First Dates este lunes.

A las puertas del restaurante fue recibida por Laura Boado que, rápidamente, le acompañó a la barra para preguntarle por su experiencia en el amor.

La valenciana aseguró que, hasta ahora, no había encontrado al candidato adecuado: "Soy una persona bastante clásica, me gusta que me abran la puerta y esas cosas".

Isabel, en 'First Dates'. MEDIASET

Y añadió: "Además, soy de Valencia, allí la mayoría son canis y no son caballerosos. Yo soy una princesita muy delicada y muy sensible que necesita a su lado un chico bien".

Su cita fue Eric, un aspirante a Guardia Civil de Mallorca que se definía como "un chico cristiano, nacido en una familia cristiana y donde me han inculcado unos valores que, pienso, son los más correctos".

También afirmó que "los jóvenes cristianos existimos, somos una realidad y estamos ahí apoyando todo lo que el Papa Francisco nos diga". Y es que el soltero no compartía la forma de ver las cosas que tienen muchos de los chicos de su edad.

"Tengo unos pensamientos muy distintos a la mayoría de los jóvenes. Hay personas que lo único que buscan es sexo y yo no busco eso", reconoció el comensal.

Eric, en 'First Dates'. MEDIASET

La primera impresión no pudo ser mejor, Eric comentó: "Me ha gustado mucho físicamente". Isabel, por su parte, también le dio su aprobación: "Viste elegante, correcto y se cuida, eso me gusta".

La cena fluyó a la perfección y coincidieron en que a ambos les estaba costando encontrar a una persona que compartiera sus valores tradicionales, pero nada más verse supieron que habían hecho diana.

Además del modo de entender la vida, descubrieron que compartían su pasión por la música: "Toco el piano, la guitarra, el ukelele y también canto un poco", explicó Erik.

Isabel y Eric, en 'First Dates'. MEDIASET

La estudiante, muy impresionada, reconoció que: "Me he quedado loca, hay muy pocos chicos así, yo también canto y compongo". A lo que el mallorquín le contestó: "Pues podemos montar un dúo".

En un momento de la velada, Eric quiso sincerarse: "Yo no veo importante el sexo en una relación", y se quedó muy sorprendido cuando Isabel le respondió: "Yo tampoco, lo veo algo secundario y nunca lo he probado".

Del sexo pasaron a los temas políticos y la valenciana aseguró que era de derechas "porque me renta mucho más a mi estilo de vida y a mi familia. El feminismo divide a la gente en bandos, creo que es más importante en algunos lugares que en otros, aquí en España yo veo que está todo bien".

Al final, los dos afirmaron que sí que les gustaría tener una segunda cita: "Me ha sorprendido muy gratamente. Tengo muchas ganas de volver a verle", concluyó Isabel.