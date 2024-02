Sergio, en 'First Dates': "Soy un empotrador, pero cariñoso"

"A pesar de mi apariencia de atracador de bancos, con los tatuajes y demás, luego no es así. Soy un peluchín", afirmó Sergio en su presentación en First Dates este lunes.

El madrileño le contó a Carlos Sobera que le gustaba mucho el deporte, "preferiblemente en los que haya pelotas", y que sentía un amor incondicional hacia el Real Madrid.

"A día de hoy, lo único que me hace feliz, pero de verdad, es mi equipo. Es el que me ha dado las mayores satisfacciones de mi vida en los últimos 20 años porque gana mucho", admitió el entrenador personal.

Sergio y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

El presentador quiso saber qué tipo de mujer había ido a buscar al programa de Cuatro: "Una mujer, sin más, ya no tengo prototipo físico, valoro mucho más la personalidad. Estoy en un modo vulnerable, modo osito".

Su cita fue Anita, que destacó en su presentación que "tengo don de gentes, me gusta imponer, llevar la iniciativa... soy comercial porque vendo lo que quiera".

"Me ha encantado, la he visto atractiva, sensual... y solo mirándola a los ojos", reconoció Sergio nada más verla. La alicantina, por su parte, señaló que "me parece guapo físicamente y su cuerpazo me pone".

Sergio y Anita, en 'First Dates'. MEDIASET

Ya en la mesa, los solteros comenzaron la cena hablando de sus relaciones, coincidiendo en que eran de muchas, pero no demasiado largas.

Anitia sintió que "Sergio tiene mucha calle y no me termino de fiar de lo que me ha contado, eso de que quiere una relación seria", aseguró la comercial.

Luego pasaron a hablar de sus tatuajes, donde Sergio ganó por goleada. Y es que el madrileño llevaba 24 en todo su cuerpo frente a los dos que tenía Anita.

Anita y Sergio, en 'First Dates'. MEDIASET

Tras la cena, pasaron a tomarse el postre en el reservado, donde un beso en el cuello de Anita a Sergio, hizo que al madrileño se le pusieran los pelos de punta.

"Soy un empotrador, pero cariñoso", aseguró el comensal, algo que hizo que su cita fracasara completamente, ya que a Anita eso le pareció una ordinariez.

Al final, Sergio sí que quiso tener una segunda cita con Anita: "Me ha gustado mucho su personalidad". Ella, en cambio, prefirió no volver a verle: "Me ha encantado, me lo he pasado bien, pero he visto cosas que no me han gustado, como que se considera un empotrador".