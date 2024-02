Richard Pena, la voz en 'off' de 'First Dates': "A lo mejor me animo algún día a tener una cita..."

Una noche más, el restaurante de First Dates, el más famoso de la televisión, abrió sus puertas para que solteros y solteras de todo el país tuvieran la oportunidad de conocer a su media naranja.

Richard Pena, el actor encargado de poner la voz en off del programa de Cuatro y de presentar a algunos de los comensales, decidió romper el guion para presentarse y compartir con los espectadores un pequeño trocito de su intimidad.

A su ya clásica pregunta: "¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?", no le siguió, como es habitual, datos curiosos sobre las relaciones de pareja, sino que el barcelonés optó por presentarse.

Richard Pena, en 'First Dates'. @nuriaortizphoto

"Voy a hablar un poco de mí, que en estos años nunca lo he hecho. Soy la voz que habla cada noche, me llamo Richard Pena y, aunque no lo parezca, soy rubio de ojos azules", afirmó.

"Precisamente, haber pasado por tantas cosas, más lo que veo e investigo, hace que pueda traer siempre los mejores consejos bajo mi humilde opinión", añadió.

Y concluyó diciendo: "Esta noche vienen a First Dates solteros y solteras que no van a cenar conmigo, pero a lo mejor me animo algún día a tener una cita...".

Si así lo hiciera, no sería el primer miembro del staff que opta por buscar el amor en el programa, pues Cristina Zapata, una de las camareras gemelas, acudió la semana pasada a una cita en el plató, aunque no tuvo suerte y, pese a que su pareja de la noche sí que quiso volver a quedar, ella, no.