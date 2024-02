Cristina Zapata, una de las camareras de 'First Dates', acude al programa para buscar pareja

La noche de este miércoles fue tremendamente especial en el restaurante más famoso de la televisión. Y es que acudió a encontrar el amor alguien de sobra conocido por todos los espectadores, alguien que lleva más de ocho años viendo diariamente como los comensales de First Dates, Cristina Zapata.

La gemela de Marisa, abandonó por un día la bandeja y el delantal para dejarse conquistar, eso sí, bien rodeada y apoyada por su hermana, Matías Roure y Carlos Sobera.

Cristina hizo su entrada en el restaurante como una comensal más, pero, rápidamente, fue recibida por el presentador que, tras un fuerte abrazo, le dijo: "¡Qué pedazo de pibón, pero qué guapa estás!".

Ya en la barra le esperaban muertos de risa y, a la vez, llenos de ilusión, su hermana y el barman Matías. En su presentación, la actriz y presentadora dejó claro que First Dates era, para ella, el sitio perfecto para encontrar el amor.

"He venido súper contenta y súper tranquila porque confío mucho en el equipo y aquí estoy en mi casa", reconoció la extremeña. Roure, por su parte, no pudo evitar deshacerse en piropos hacia su compañera: "Para mí Cris es como una hermana, es un corazón con patas y espero que esta noche encuentre a alguien tan especial como lo es ella".

La encargada de acompañarla a la mesa, como no podía ser de otra forma, fue su hermana Marisa, que se debatía entre la emoción, por la posibilidad de que su gemela encontrará a su media naranja, y los nervios: "Yo, para mi hermana, quiero un chico que sea honesto, amable y trabajador", señaló la camarera.

Su cita fue Víctor, un mecánico aeronáutico de Madrid. El listón estaba muy alto y así se lo hizo saber de inmediato Sobera, tras echarle una mirada de arriba a abajo: "Ya sabes que hoy estás en territorio enemigo. Esto es como cuando vas a conocer a los padres de tu pareja", le advirtió el vasco.

Víctor pasó a la mesa para cenar y conocer a Cristina, para ver si, además de recibir la aprobación del equipo del programa, conseguía congeniar con ella.

La velada transcurrió sin problemas, ya que ambos se encontraban en un punto vital muy similar y buscaban lo mismo. La extremeña se sintió tan cómoda con su acompañante que no dudó en compartir vivencias muy íntimas.

Ella le contó había superado el trastorno de salud mental que sufrió, un TOC de verificación, a lo que él le respondió confesándole que padecía, desde pequeño, la enfermedad de Crohn.

En un momento dado de la cita, Cristina se ausentó para acudir al reservado a comentar la experiencia con su hermana, y le reveló que: "Es muy agradable, es un tío muy majo, pero no hay ese feeling de pareja".

En la decisión final, el comensal sí que quiso tener una segunda cita con Cristina: "Me encantaría, se me ha hecho corto".

Pero la camarera del programa, prefirió no volver a quedar: "A pesar de que es una persona maravillosa, no he sentido esa atracción, esa conexión, que uno tiene que sentir", concluyó.