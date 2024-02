Encarna, en 'First Dates': "Salgo a la calle y los hombres se giran, no sé qué es lo que tengo porque voy muy recatadita"

"A mí me gustan los hombres como Carlos Sobera, ese es mi tipo, mi marido era igual que él", afirmó Encarna este lunes en su presentación en First Dates.

La barcelonesa admitió que parecía que era una mujer que dejaba huella allá por donde pasaba: "Salgo a la calle y los hombres se giran, no sé qué es lo que tengo, porque voy muy recatadita, pero donde hay un hombre, se gira".

A su entrada en el restaurante tuvo la fortuna de ser recibida por su admirado Sobera: "¡Qué ganas tenía de conocerte!", exclamó visiblemente emocionada.

Jose y Encarna, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue José, un soldador jubilado que se definía a sí mismo como "muy romántico y muy detallista. Tengo un almacén de amor en el cuerpo".

"Busco alguien con quien compartir el resto de mi vida, a la mujer que me quiera y yo la quiera a ella, pienso darle todo lo que tengo", admitió el comensal.

José, al igual que Encarna, tenía bastante definido el perfil de mujer que buscaba en el programa: "Me gustan las arregladitas, con sus tacones de aguja", señaló el soltero.

La primera impresión que causó Encarna en su cita no pudo ser mejor, José se quedó literalmente mudo al verla: "Ha sido un flechazo, me ha dejado sin palabras", confesó José.

Jose y Encarna, en 'First Dates'. MEDIASET

Ella, por su parte, también estaba embelesada con su compañero: "Es un hombre muy elegante, muy bien vestido y huele muy bien", afirmó la empresaria.

Ambos decidieron pasar a cenar a la mesa para conocerse mejor y descubrir si, detrás de ese primer flechazo, había todavía algo más que les uniera.

Poco a poco fueron surgiendo temas de conversación más profundos, como su situación sentimental o sus relaciones previas, momento en el cual Encarna comentó algo muy emocionada.

Jose y Encarna, en 'First Dates'. MEDIASET

"Soy viuda desde marzo, no voy a poder borrar nunca los 26 años que pasé con mi marido, pero, a la vez, necesito volver a vivir", admitió la barcelonesa.

La cita fluía estupendamente y quedó claro que, tanto José como Encarna, no estaban allí para perder el tiempo: "A mí no me importaría ir a vivir con ella si la distancia nos obliga", dijo el barcelonés. Mientras que Encarna aseguró que "tengo ganas de tener pareja y hasta de casarme".

Al final, José sí que quiso una segunda cita con la barcelonesa: "Ha sido verla y saber que la había encontrado". Encarna coincidió plenamente: "Sí, quiero una segunda cita con José, pero quiero ir despacito".