Carlos: "Tengo 62 años y soy virgen. He venido a 'First Dates' enamorarme y, si Dios quiere, tener hijos"

Una de las parejas protagonistas del día fue la formada por Magdala y Carlos. El madrileño fue el primero en llegar y, sorteando globos llegó hasta el presentador para saludarle.

Pero el comensal no llegó con las manos vacías, sino que llevaba una guitarra y un par de coronas. "La gente me ve diferente porque hoy en día es muy raro encontrar a gente que quiera ser tradicional", afirmó.

"Me he traído la guitarra para cantarle una saeta a mi cita cuando entre en el restaurante y luego, en los postres, cantar otra dedicada a vosotros y a todos los comensales", explicó Carlos.

Especial San Valentín de 'First Dates'. MEDIASET

Sobera le preguntó por su historial amoroso, y el soltero le contó que "he tenido cuatro relaciones, la primera a los 19 años, pero tengo 62 y soy virgen".

"He terminado con alguna chica en la cama, pero nos abrazábamos, nos dábamos las manos, pero algo me impedía llegar a más", reconoció el madrileño.

Y le explicó al presentador que "lo primero que quiero es enamorarme, luego casarme, porque soy muy tradicional, y luego, intentar tener hijos, si Dios quiere...".

Carlos y Magdala, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue la sevillana Magdala, que comentó en su presentación antes de conocer a Carlos que "para mí, Dios es un ser superior, el creador del mundo".

Su cita le recibió cantando una saeta personalizada con su nombre, como había prometido: "Me he sentido afortunada", admitió tras escuchar a su pareja de la noche.

Ya sentados en la mesa y con la cena delante, ambos comenzaron a conocerse un poco más, con la religión y la música como primeros nexos de unión entre los dos.

Magdala y Carlos, en 'First Dates'. MEDIASET

Carlos comentó que, cuando estuvieran juntos, podían plantearse tener un hijo, pero ella lo descartó: "Con 58 años ya no quiero ser madre". Pero el madrileño no desistió: "Podemos pedir ayuda médica o adoptar".

La sevillana no pudo evitar quedarse con la boca abierta cuando el comensal él contó que era virgen con 62 años: "Apuesto por la castidad porque es algo que me aporta mucha felicidad", afirmó Carlos.

Magdala se quedó impresionada al escucharle, sin saber muy bien cómo reaccionar porque no se lo esperaba, sobre todo porque para ella, el sexo era muy importante en una pareja, una forma de demostrar cariño.

Magdala y Carlos, en 'First Dates'. MEDIASET

Al final, tras coronarse ambos, el equipo del programa le preguntó a Carlos si pasaría el próximo San Valentín con Magdala, a lo que él contestó de forma afirmativa.

Pero ella, en cambio, no quiso porque "no he tenido una conexión especial con él en determinados temas, pero me ha encantado conocerle y un halago lo bien que me ha tratado".