Fran, en 'First Dates': "Soy vegano, muy hippie y suelo ir en pelotas por casa"

"A la gente, cuando le dices que trabajas de seguridad, le viene a la mente un estereotipo con el que yo no tengo nada que ver", destacó Fran ese martes en su presentación en First Dates.

El comensal quiso dejar claro que los prejuicios están para romperlos: "Siempre me quise dedicar a la seguridad porque me crié en la Tres Mil viviendas, el barrio más marginal de Sevilla", aseguró

A su entrada en el restaurante fue recibido por Laura Boado a la que, al ser preguntado por sus aficiones, le contó que "me gusta mucho leer, la música y todo lo que sea cultura en general me interesa".

Fran y Laura Boado, en 'First Dates'. MEDIASET

Eso sí, la camarera gallega se quedó muy sorprendida cuando el soltero le contó su estilo de vida: "Soy vegano, muy hippie, y suelo ir en pelotas por casa".

Su cita de la noche fue Alicja, una polaca residente en Torrevieja que se definió así misma como "una persona muy abierta a la que le gusta leer y viajar".

A pesar de que parecía que coincidían en gustos, la primera impresión de Fran no fue especialmente positiva: "La veo muy clásica, me habría gustado que vistiera como yo, deportiva y cómoda".

Alicja, en 'First Dates'. MEDIASET

Ella, por su parte, pensó justo lo contrario que su compañero de mesa: "Está bien físicamente, pero debería haber venido mejor vestido. El chándal es para hacer deporte o para estar en casa".

Ambos decidieron pasar a la mesa para conocerse mejor y ver si, dejando a un lado un tema tan trivial como la vestimenta, conseguían congeniar un poco más.

Fran y Alicja, en 'First Dates'. MEDIASET

Según pasaban los minutos, fueron surgiendo temas de conversación más profundos, como su situación sentimental o sus relaciones previas, momento en el cual Alicja, visiblemente emocionada, destacó un tema.

"Soy viuda desde marzo, no voy a poder borrar nunca los veintiséis años que pasé con mi marido, pero, a la vez, necesito volver a vivir", aseguró la polaca.

Al final, Fran sí que quiso tener una segunda cita con Alicja: "Me gustaría probar con una segunda cita porque me ha caído muy bien". Pero ella no quiso volver a verse: "No quiero más citas, estoy buscando un hombre que no tenga miedo de vivir intensamente... y que lleve otro tipo de ropa".