Álex aprovecha que su cita en 'First Dates' se ha ido al baño para marcharse sin decir nada

La cita entre Sandra y Álex este miércoles en First Dates no salió como esperaban ninguno de los dos, pero el bilbaíno quedó retratado por su mala educación al marcharse de la velada sin ni siquiera despedirse.

La primera en llegar fue la madrileña, que comentó: "Me he tirado más de 10 años estudiando música. Todo el piano, la guitarra, canto... hago patinaje sobre hielo, escalo... tengo muchas aficiones".

Laura Boado le preguntó que era lo que buscaba en el programa de Cuatro: "Un chico majo, con sentido del humor, maduro, educado, cariñoso...", afirmó la comensal.

Sandra y Álex, en 'First Dates'. MEDIASET

A continuación llegó Álex, visiblemente nervioso: "Se te nota", le dijo Sandra nada más verle. Pero más que nervios, lo que sintió el bilbaíno fue otra cosa: "Para mi gusto, no es guapa".

A ella tampoco le gustó la elección que había hecho el equipo del programa, pero admitió que "voy a darle una oportunidad, que lo mismo me sorprende".

Pero los silencios entre ambos comenzaron a resultar muy embarazosos, momento que aprovechó Boado para llevarles a la mesa para ver si la cita mejoraba.

No obstante, no fue así, a Sandra le resultó muy incómodo que su cita no articulara palabra, que tuviera que ser ella la que sacara todos los temas de conversación y que él se limitara a contestarle con desgana.

Sandra, en 'First Dates'. MEDIASET

En un momento de la velada, ella decidió irse al baño para llamar a su madre y contarle que la cita no estaba funcionando, pero Álex aprovechó el momento para llamar a Cristina Zapata,

Álex comentó que estaba incómodo y que se quería marchar: "Aquí no obligamos a nadie a quedarse", le contestó la camarera que le acompañó hasta la puerta del restaurante: "Lo mejor es cortar e irme", dijo el comensal.

Álex y Cristina, en 'First Dates'. MEDIASET

Cristina le preguntó si se había despedido de Sandra y si le había dicho que se quería ir, a lo que el bilbaíno contestó: "A ella no le va a sentar mal, nos acabamos de conocer".

Cuando Sandra volvió a la mesa, las gemelas Zapata se acercaron a explicarle lo sucedido: "Sentimos decirte que Álex se ha ido porque no se sentía cómodo con la cita".

La soltera comentó que nunca la habían dejado tirada en una cita: "Puede salir bien o mal, pero lo que ha hecho Álex no se debe de hacer. Me he sentido bastante humillada. Me ha parecido una putada que me haya abandonado. Ese chico no me merecía", concluyó.