"Para nosotros, encontrar el amor cada día es una dedicación, pero también es una gran ilusión", afirmó Carlos Sobera antes de la cita entre Pili y José Antonio en First Dates.

"Busco una chavalita, me da igual el color, pero que sea guapa, simpática y con buen corazón", afirmó el sevillano en su presentación en el programa de Cuatro.

Y añadió que "estoy soltero desde que Franco hizo el pantano de mi pueblo. Soltero de larga duración. Hasta mi padre dice que me busque ya una mujer, da igual como sea, pero con buen corazón".

Pili y José Antonio, en 'First Dates'. MEDIASET

Laura Boado procedió a presentarle a su cita, Pili, una dependienta gaditana que ya le esperaba con una copa de vino en la mano: "Me he quedado impactado", reconoció José Antonio.

"Hacía mucho tiempo que no tenía una cita con nadie y ella me ha encantado. El pelo, los ojos, la cara, todo", aseguró con una sonrisa el comensal.

Pili, sin embargo, no quedó tan satisfecha con la primera impresión de su compañero de mesa: "No es lo que yo esperaba...". A pesar de todo, los dos pasaron a la mesa para cenar y conocerse mejor y descubrir si, el desparpajo de José Antonio, podía lograr que tuvieran un futuro juntos.

José Antonio y Pili, en 'First Dates'. MEDIASET

La cena comenzó bien y es que, el humor del sevillano fue, poco a poco, mejorando esa primera impresión tan poco favorable: "Es simpático, gracioso y agradable, la verdad", admitió la soltera.

"Me gusta tanto Pili que a mí, que soy de muy buen comer, se me ha cerrado el estómago de los nervios. Ya estoy hasta más delgadito", confesó entre risas José Antonio.

Charlando sobre su pasado amoroso, el soltero comentó que sí había tenido varias relaciones, pero que ninguna había salido bien porque le habían engañado.

"Yo, cuando estoy enamorado, lo doy todo y me vuelvo ciego. Mi madre me dice que si una chica me pide que me tire por un puente, que sea uno bajito", aseguró entre risas.

José Antonio y Pili, en 'First Dates'. MEDIASET

La pareja decidió tomar el postre en el reservado y, por si quedaba alguna duda de sus intenciones, José Antonio no dejó de piropear a su compañera. Por su parte, Pili, a pesar de estar muy a gusto y reírse sin parar, reconoció que "no he sentido ningún feeling con él".

Al final, José Antonio sí que quiso tener una segunda cita, alabando al equipo de First Dates: "Habéis acertado de pleno, me gusta todo de ella, es justo lo que pedí". Pero Pili prefirió no volverle a ver: "No tendría una segunda cita como pareja, no me atrae. Como amigo, sin embargo, sí tendría muchas citas".