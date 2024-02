La terrorífica profesión de Billy asusta a su cita en 'First Dates': "Ya sabía que cuando lo contara podía echarlo todo a perder"

"Me suelen decir que soy muy guapa, que les atraigo mucho, pero, que se fijen solo en el físico, es algo que a mí me repele", explicó Leyre en su presentación en First Dates.

A su entrada en el restaurante fue recibida por Carlos Sobera quien no dudó en preguntarle: "¿Cómo es que alguien como tú está soltera?", a lo que la joven respondió: "Es que busco algo serio, una relación a largo plazo, un futuro", aclaró la gaditana.

Además de su trabajo, Leyre comentó que su mayor hobby era el fútbol: "Yo no juego, pero me gusta mucho ver los partidos y la Fórmula 1, que también me encanta".

Leyre, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Billy, un chico de Marbella con una profesión un tanto singular a la par que tétrica: "Trabajo con los agentes funerarios, recojo cuerpos de accidentes de tráfico, suicidios, asesinatos... de todo. Maquillo, visto y transporto a los difuntos", explicó.

La primera impresión fue muy postiva, ambos compartían una pasión, el fútbol, Leyre como espectadora y Billy como futbolista desde los seis años: "He jugado el en Córdoba, en el Melilla y en el Ceuta.

La gaditana, por su parte, no podía estar más contenta con su cita: "Me encanta que se dedique al fútbol, así podría ir a verle a los partidos, que tengo mucha afición", comentó emocionada.

Leyre y Billy, en 'First Dates'. MEDIASET

Los dos pasaron a la mesa para conocerse mejor y descubrir si podían tener algún futuro juntos. La cena fluía perfectamente y la química entre ambos era evidente hasta que Billy se sinceró: "No te lo he contado todavía por si te echaba para atrás, pero, además del fútbol, trabajo con los difuntos".

En ese momento la cara de Leyre se convirtió en un poema: "A mí esas cosas me dan pánico. Yo no podría tocar a un muerto, no podría ni verlo", confesó.

Leyre y Billy, en 'First Dates'. MEDIASET

Billy se percató que su trabajo con los difuntos había hecho que la cita comenzara a hacer aguas: "Ya sabía que cuando lo contara podía echarlo todo a perder".

Pero sola ante la cámara, Leyre dejó claras sus intenciones: "No me atrae físicamente, le he dicho que es guapo por cumplir, no le iba a decir que es feo en su cara", aseguró.

Al final, Leyre admitió que no tendría una segunda cita con Billy porque "no me atrae físicamente, no conectamos", Tras escucharla, él contestó que "yo tampoco la tendría porque no entiendo cómo le ha cambiado el chip así, de buenas a primeras. Soy consciente de que cuando he dicho que trabajo con los difuntos es cuando se ha echado para atrás".