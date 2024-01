Ana: "En 'First Dates' busco a un hombre que me dé mucha caña, que sea muy cachondo y ardiente"

"Soy una mujer explosiva y me gustaría que el hombre que esté a mi lado me trate con amor, con cariño, con pasión y con deseo", afirmó Ana en su presentación en First Dates este lunes.

Carlos Sobera fue el encargado de recibirla a las puertas del local de Cuatro y le preguntó a la comensal como se definiría: "Una chica romántica, apasionada, dulce y que me encanta el sexo, claro", admitió.

"Lo primero que me fijo en un hombre es como es en la cama porque me gusta que me dé mucha caña, que sea muy cachondo, ardiente y de todo", aseguró la catalana.

Ana y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Ana le llevó un regalo a su cita y el presentador le propuso dejarlo en la barra, acompañarla a la mesa, y que el soltero descubriera el detalle antes de conocerla.

Su pareja de la noche fue Agus, que explicó en su presentación que le gustaba gustar porque "soy provocativo, bromista, picantillo... además no tengo ningún tipo de vergüenza o miedo".

El comensal sorprendió a Sobera al aparecer en pantalón corto y chaqueta: "Elegante, pero informal. Me da igual donde estar o la época del año, siempre voy así vestido", afirmó.

Carlos Sobera y Agus, en 'First Dates'. MEDIASET

Agus descubrió que el regalo de su pareja de la noche era lencería, un liguero, algo que le gustó bastante: "Debe de ser una persona muy sexual y lanzada", comentó.

Pero nada más ver a Ana, confesó que "mi primera idea fue darme la vuelta e irme, pero por educación, como ella había hecho el esfuerzo de ir, igual que yo, me quedé".

Ana y Agus, en 'First Dates'. MEDIASET

A ella tampoco le gustó la elección que había hecho el equipo del programa de Cuatro: "No está mal, pero no es el tipo de hombre que a mí me gusta".

La velada transcurrió con normalidad, pero con los dos comensales teniendo muy claro que no querían una segunda cita y que no se verían más fuera de las paredes de First Dates.

Al final, Agus reconoció que no tendría una segunda cita con Ana porque "no he sentido ningún tipo de sensación o feeling. La veo como una amiga, pero de esas tengo muchas, aquí vine a buscar pareja". Ella, por su parte, tampoco quiso volver a quedar: "No he sentido atracción alguna".