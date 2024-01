Andi, en 'First Dates': "Mi pareja debe de tener dinero porque no voy a estar con un pobre"

Nada más llegar a First Dates este lunes, Raúl le hizo una curiosa petición a Carlos Sobera: "Por favor, llámame Alejandro. Es que mi nombre no me gusta y decidí cambiármelo", explicó el soltero.

"Hago de todo, soy bailarín, pero donde se abran puertas, voy: Modelo, drag queen... Me gusta ser el centro de atención y qué mejor que una dancing queen", afirmó entre risas.

También contó que el sueño de su vida era vivir en Nueva York y triunfar en el mundo del baile, mientras que en el programa quería "conocer a un chico con buena presencia, carismático y con aficiones similares a las mías".

Alejandro y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Andi, que comentó que le encantaba salir a cenar "dos o tres veces a la semana, también me gusta viajar y en los dos últimos años he conocido ocho países, una pasada".

"También me encanta comprar ropa, la amo, la fiesta, el exceso y la noche", señaló el comensal que, al ver a Alejandro sintió que era "un chico majo".

Pero él no le ha pareció al madrileño el chico que le podría gustar, pero "por intentarlo no se pierde nada", así que pasaron a la mesa para cenar, y conocerse un poco más.

Durante la cena, Alejandro contó que era bailarín y que su sueño era irse a Nueva York, algo que a Andi le pareció admirable. También le ha contado que en su proceso artístico había conocido a Sabrina Potente, su personaje drag.

Alejandro y Andi, en 'First Dates'. MEDIASET

"Me ha dado mucha envidia porque el 90% de los gays quiere ser drag, pero yo no me atrevo", confesó Andi antes de contarle a su pareja de la noche que trabajaba en una multinacional de comercial y que estaba escribiendo una pequeña biografía de su vida.

Según avanzaba la velada, Alejandro no sintió el feeling que buscaba con su cita, ya que él vivía con sus padres. Al saberlo, Andi le dijo que lo que más le gustaba era gastar.

"Me encanta el lujo, gastar, si no tengo dinero me muero… Mi pareja debe de tener dinero porque no voy a estar con un pobre, creo que Alejandro no es un chico para mí, me echa para atrás", admitió

Alejandro y Andi, en 'First Dates'. MEDIASET

Pasaron al reservado a tomarse el postre, y antes lo que pudiera salir en las Bolas del Amor, Alejandro le advirtió a Andi que no besaba en la primera cita, y que le podía dar un beso loco, pero en el cuello.

Al final, el madrileño no quiso tener una segunda cita con Andi, que coincidió con su cita de la noche: "Me ha faltado contenido", reconoció el comercial.