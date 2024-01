Una comensal deja sin palabras a Carlos Sobera con su requisito para su cita en 'First Dates': "Que los tenga depilados"

Estefanía llegó este miércoles a First Dates piropeando a Carlos Sobera: "Eres el caballero de oro de España por tu carrera, muy larga y muy bonita".

"Donde voy siempre destaco, muchas veces para bien, y otras para mal. Alguna vez me han intentado pegar por mi forma de hablar y porque me gusta el debate", afirmó la comensal.

Que añadió: "Sé que mi forma de ser no encaja en muchas personas". Le explicó al presentador que era camarera, pero que también cantaba: "He empezado cantando jazz y me gustaría dedicarme a ello profesionalmente".

Estefanía y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

"¿Cómo te tienen que conquistar los chicos?", le preguntó Sobera. "Que sea un hombre muy limpio y, sobre todo, en el momento de la intimidad, para mí, un tío se tiene que depilar los huevos sí o sí", dejando sin palabras al vasco.

Y explicó que "cuando vas con un tío y te encuentras ahí con toda la selva amazónica, eso es un bajón tremendo. Yo tengo mis rasgos amazónicos, pero no quiero más Amazonas en mi vida".

Su cita fue Rubén: "Me considero una persona bastante segura de sí misma porque creo que tengo buena planta, a veces, incluso, trabajo de portero...", comentó.

Rubén y Estefanía, en 'First Dates'. MEDIASET

"Me depilo más en verano que en invierno y me gusta que las personas a las que conozco y con las que pueda tener alguna relación sexual, vayan también bien depiladas", afirmó el riojano.

Al verle, la colombiana exclamó: "Hostias, si mide dos metros, ¡wow! Es un pibón. Huele bien, me gusta su peinado y parece un chico bastante limpio".

"Tiene una cara muy bonita, una sonrisa de oreja a oreja que luce constantemente, pero creo que es un poco bajita para mí", reconoció el soltero.

Rubén y Estefanía, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la cena, Estefanía le contó a Rubén que ella comía mucho y que "siempre suelo tener algo en la boca", afirmó. Él coincidió con la camarera aspirante a cantante en que comía de todo... y las chicas que hacían deporte, pero sin obsesionarse.

También abordaron el tema del amor y relaciones pasadas, donde el riojano le contó a su cita que había tenido dos relaciones de convivencia y que ambas terminaron por la falta de libertad.

Ella, por su parte, le contó que había tenido una relación hace muchos años y una pseudo relación que acabó con su autoestima y que le hizo pasarlo muy mal. Sin embargo, desde ese momento ha aprendido a quererse más y a luchar por sus sueños.

Rubén y Estefanía, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la cena, Estefanía se levantó y cumplió su promesa, ya que se puedo a cantar para sorprender a su pareja de la noche catándole una canción de Marilyn Monroe: "Me ha gustado mucho, ha sido muy sexy", admitió el comensal.

Al final, la colombiana sí que quiso tener una segunda cita con Rubén porque "me gustaría conocerle más". Él coincidió con Estefanía: "Me ha gustado mucho estar con ella".