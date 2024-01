Anae, en 'First Dates': "Cada vez soy más exigente con los hombres porque yo soy mucho y me merezco mucho"

"En 10 años, aunque no lo parezca, me veo siendo ama de casa, con mi familia bonita. Ese es mi sueño", afirmó Ana Eugenia (aunque todo el mundo la llamaba Anae) en su presentación en First Dates este martes.

Carlos Sobera quiso saber a qué se dedicaba la comensal: "Me he dedicado a la moda, pero es que ahora buscan niñas más jóvenes. En la actualidad hago moda flamenca", le explicó la sevillana.

"Creía que iba a llegar más lejos o eso es lo que yo quería, pero no pudo ser. No obstante, me gusta mucho lo que hago, subirme a una pasarela me empodera, me encanta", aseguró.

La soltera le explicó al conductor del programa de Cuatro que su cita debería ser un hombre "igual que yo de alto o más, moreno, que se cuide, vaya al gimnasio y sea deportista. Cada vez soy más exigente con los hombres porque yo soy mucho y me merezco mucho", comentó.

Su cita fue Jesús: "Soy una persona muy pasional que se deja guiar por su intuición. Cuando conozco más a la otra persona y me gusta, me pongo romántico", afirmó el granadino.

Nada más verle, Anae confesó que "no he sentido el flechazo porque, en realidad, no tengo un prototipo de chico, pero, o siento ese flechazo o no lo siento. Aunque a veces no lo siento, conozco al chico, y al final me gusta".

La sevillana decidió darle una oportunidad al granadino, y ambos pasaron a la mesa para intentar encontrar puntos en común porque a Jesús sí le había gustado Anae: "Me ha parecido una chica guapa".

Durante la cena hablaron de sus familias o sus aficiones, pero en temas musicales, la bachata les separó, ya que le encantaba a ella, pero a él, no mucho: "Soy más de reguetón o clásica".

A Anae tampoco le gustó que Jesús fumara: "Pero solo tabaco", intentó argumentar mientras su pareja de la noche se llevaba las manos a la cabeza: "Es un punto negativo, no podría besarle, es que me da asco. No lo haría nunca", afirmó.

Pese a no gustarles la misma música, cuando Matías Roure anunció que iba a sonar la música, la sevillana cogió a su cita para bailar, pero reconoció que "Jesús no me despierta nada, es muy parado".

Al final, el granadino confesó que "durante la cita no he sentido ese feeling que deberíamos haber tenido". Ella, por su parte, le dijo que "me he aburrido un poco en la cena porque te falta un poco de sangre". Los dos coincidieron que no querían una segunda cita.