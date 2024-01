Quién es Enric Auquer, la nueva pareja de Macarena García

Un nuevo romance ha nacido en la capital. Se trata de Macarena García y Enric Auquer, ambos intérpretes, a los que se les ha visto besándose, acaramelados por las calles de Madrid. Pero, ¿quién es él? ¿Y en qué lugar se enamoró…?

Al parecer, la pareja pudo haber surgido del rodaje de 'Una casa en flames' la película que se ha estado grabando durante el pasado otoño. Ahora, con Macarena residiendo en Madrid y Enric en Barcelona, ¿quién sabe a donde puede llegar esta relación?

El cine y Enric: un goya a actor revelación

Enric nació en Gerona hace 35 años. Comenzó su carrera en 2009 en la cinta Dieta mediterránea, aunque muy pronto se pasó al escenario teatral. No será hasta 2012 cuando regrese a la industria audiovisual, participando esporádicamente en una serie de TV3. Un año después participó en Los inocentes.

Sus siguientes pasos fueron Cuéntame cómo pasó, Noche de invierno, Ebro y la serie catalana Citas, hasta que en 2017 llegó su despunte como actor: fue escogido para interpretar a Elois en la serie de TV3 Com si los a asir, con la se le abrieron las puertas del streaming.

Cuando salió de allí, entró en Vida Perfecta, la serie creada y protagonizada por Leticia Dolera en Movistar Plus+, plataforma con la que volvería a colaborar en 2020 en La línea invisible, la miniserie que narra cómo ETA empezó a asesinar. Su último proyecto para una plataforma ha sido Sky Rojo, la serie de Netflix en la que ha estado en sus dos primeras temporadas.

Su primer gran premio de cine -Goya a mejor actor revelación- lo consiguió por su papel de Kiko en A quien hierro mata, una película de Paco Plaza. Un año después, en la edición de 2020 de los Premios Feroz ganó dos galardones.

Su familia: dos niños con Marta Aguilar

El actor tiene dos hijos: Carmela, que nació en 2016 fruto de la relación que mantuvo con la actriz Marta Aguilar, y Antonio, que nació a finales de 2021, hijo de la cantante Adela Oller.

Enric es muy discreto en redes sociales, y casi no las usa. "Las usé al principio unos meses y las abandoné porque no era sano", confesaba en una entrevista para XL Semanal, mostrándose muy crítico con ellas: "No voy a participar en ese mundo de mentiras y exhibicionismo. Es un relato que no forma parte de la verdad".

Así fue el rodaje juntos de 'Una casa en flames'