Nesh, en 'First Dates': "Soy demisexual, tiro hacia las chicas, pero no soy lesbiana porque no me quiero cerrar puertas"

"Me encanta el flamenco y mi canción favorita es Mi estrella blanca -tema de Fondo flamenco-. Es que estoy enamoradísima de Andalucía"; reconoció Nesh en su presentación en First Dates este jueves.

Tras reconocerle a Carlos Sobera que estaba muy nerviosa, la filipina afincada en Málaga comentó que "llevo en España cuatro años y trabajo como profesora de idiomas porque hablo cinco y creadora de contenido".

"Soy demisexual porque para mí es muy importante tener una conexión antes de hacer nada con la otra persona. Nunca he dicho que soy lesbiana porque no quiero cerrar las puertas a nada", explicó la comensal.

Nesh y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Natalia, que comentó en su presentación que ella quería creer en el amor, "pero como es algo que no he probado… eso sí, me gustaría hacerlo".

Nada más verla, Nesh se sintió seducida por la tarraconense: "Tiene rizos y eso me encanta. Me parece muy guapa y me atrae mucho", admitió la soltera.

Ambas pasaron a la mesa para cenar y conocerse mejor, siendo el tema de los idiomas el primero que abordaron, ya que Nesh le pidió a Natalia que le enseñara algo de catalán.

Nesh y Natalia, en 'First Dates'. MEDIASET

La filipina también le contó a su pareja de la noche que había venido a España porque le encantaba el país y, sobre todo, Andalucía. Natalia le dijo que tenía familia en Córdoba, algo que le gustó mucho a Nesh.

Al final, las dos coincidieron en que la velada se les había hecho muy corta, por lo que la profesora sí que quiso tener una segunda cita: "Me interesaría conocerla más". La tarraconense, por su parte, coincidió con ella y se marcharon de First Dates las dos juntas.