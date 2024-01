Lucía, en 'First Dates': "Me dicen que me parezco a Tamara Falcó, pero es que no sé quién es"

Lucía sorprendió a Carlos Sobera nada más llegar a First Dates este martes por su llamativo vestuario: "¿Eso es un cinturón?", le preguntó el conductor del programa de Cuatro.

"Sí, pero me lo he puesto de top porque se lo vi a una chica en TikTok y me pareció chulísimo, y ella, es guapa. Me compré el que llevo, que es ancho, y me gusta mucho", explicó la alicantina.

También comentó que "no sé quién es Tamara Falcó, pero me dicen que me parezco a ella por como hablo, que pronuncio mucho la S. No lo sé, la verdad".

Carlos Sobera y Lucía, en 'First Dates'. MEDIASET

"Diría algo de esta chica, pero es que no le pongo ni cara ni nada. Me han dicho que es la hija de ¿Isabel? Pero tampoco sé quién es", confesó la comensal.

Sobera le preguntó si había ligado mucho, a lo que Lucía contestó: "Un poquito menos que tú, supongo, que tengo 19 años", dejando al presentador sin palabras.

"Soy bisexual, pero es verdad que, últimamente, me llaman mucho más la atención los hombres. Por no confundir, me estoy centrando mucho en ellos y no sé por qué, hay algunos...", admitió la alicantina.

Carlos Sobera y Óscar, en 'First Dates'. MEDIASET

La joven le pidió a Sobera que su pareja de la noche fuera un chico con rollito, simpático y buena persona: "Y con el cinturón en los pantalones y no en las tetas", aclaró.

Su cita fue Óscar, que dejó sin palabras a Lucía cuando le pidió a Matías Roure que le prepara un vermut mezclado: "¿Qué es eso? Qué culto en bebidas alcohólicas...", afirmó la joven.

Mientras el barman preparaba la bebida, los solteros comenzaron a conocerse en la barra del local, hablando de sus procedencias. Ella quedó gratamente sorprendida cuando supo que Óscar sabía dónde estaba Petrer, su localidad.

Ya en la mesa, el cartagenero le contó que trabajaba en una fábrica de chucherías, mientras que la joven afirmó que siempre había querido ser actriz, pero terminó haciendo un curso de auxiliar de veterinaria.

Lucía y Óscar, en 'First Dates'. MEDIASET

La diferencia de edad (19 ella y 25 él) incomodó un poco a Lucía: "Siento que soy muy joven para él", pero a Óscar le contestó que "no me importa mientras seas madura".

Pero las diferencias comenzaron en la comida, ya que él comía carne todos los días y ella, era vegetariana: "La lechuga para las ovejas y para ti", le dijo el comensal.

A continuación, abordaron el tema sexual, donde Lucía le habló de su bisexualidad y que había salido con una chica y luego, con un chico: "Soy muy libre sexualmente, es follar, no pasa nada", admitió.

Al final, Óscar no quiso tener una segunda cita y, ni siquiera, ser amigos. Ella, por su parte, coincidió con el cartagenero y tampoco quiso repetir: "No me ha gustado físicamente y tampoco conectamos para ser amigos", concluyó.