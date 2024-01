Pilar: "Soy consciente de que, a mi edad, no puedo pedir que mi cita en 'First Dates' sea un Jean Claude Van Damme"

"Ligo cuando se puede, pero, ya con la edad que tengo, no tanto como antiguamente, que ligaba mucho, para qué voy a decir que no", comentó este martes Torcuato en su presentación en First Dates.

Laura Boado fue la encargada de recibirle a las puertas del restaurante de Cuatro, y el comensal le contó que era natural de un pequeño pueblo de Granada, aunque había estado viviendo y trabajando durante más de cuarenta años en Suiza.

"Me fui tierras helvéticas porque en aquellos tiempos en España no se vivía bien, allí ganaba siete u ocho veces más por el mismo trabajo", admitió el granadino

Torcuato, en 'First Dates'. MEDIASET

La camarera le preguntó qué había ido a buscar al programa, y Torcuato le contestó: "Quiero una mujer como yo, alegre y, sobre todo, ágil, si no lo está: ¿Para qué la quiero?".

Su cita fue Pilar que, desde el primer momento en que los espectadores de First Dates la pudieron ver, y con su pelo arcoíris, dejó claro que era una mujer muy libre.

"Hago lo que me da la gana y me pongo lo que me apetece, no tengo que darle cuentas a nadie, me da igual todo. Ahora que mis hijos ya están criados me toca vivir a mí y eso voy a hacer, vivir a tope", añadió la granadina.

Torcuato y Pilar, en 'First Dates'. MEDIASET

La primera impresión de ambos no fue del todo prometedora. "No me ha gustado mucho", confesó Torcuato, mientras que Pilar, resignada, señaló que "soy consciente de que a mi edad no puedo pedir un Jean Claude Van Damme, que es mi amor platónico".

A pesar de no estar excesivamente emocionados, los dos pasaron a la mesa para darse la oportunidad de conocerse mejor y descubrir si podían tener algún futuro como pareja.

La cena fue entretenida desde el primer momento, ya que Pilar no se creyó la edad que Torcuato decía tener, 69 años, y tuvo que llamar a Laura Boado para que se lo confirmara. "No le echaba ni sesenta años, tiene la cara que parece que se la ha planchado, qué alegría", comentó.

Según fluía la cita, Torcuato fue cambiando su opinión sobre Pilar y viceversa: "Entre nosotros hay algo, una conexión. Creo que le gusto", comentó ella con una sonrisa en la cara.

Pilar y Torcuato, en 'First Dates'. MEDIASET

El postre decidieron tomarlo en la intimidad del reservado donde no dudaron ni un momento en ponerse a bailar un pasodoble al son de Manuel Turizo: "Me gustan mucho los hombres que bailan, aunque no seamos John Travolta y Olivia Newton John", admitió Pilar.

Al final, Pilar sí que quiso una segunda cita con Torcuato porque "me parece una persona agradable y hemos estado muy a gusto". Pero el granadino prefirió no volver a quedar "como pareja, pero como amigos, sí".