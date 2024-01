Pedro, de 92 años, vuelve a 'First Dates' en busca del amor: "No puedo esperar más"

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero Pedro nunca quiso creer en ello, ya que ya ha visitado First Dates en tres ocasiones, pero en ninguna ha encontrado el amor.

La última vez fue en julio de 2023, cuando comentó que era "un cuerpo 10. A mis 92 años peso 65 kilos y mido 1,75 metros. Hay muy poquitos que sean como yo".

También desveló que el secreto de su longevidad estaba en que iba a diario al gimnasio: "Estoy dos horas en las pesas, 40 minutos en bicicleta, hora y media de cintura y abdominales", le contó a Carlos Sobera.

Carmen, en 'First Dates'. MEDIASET

En su tercer intento en el programa de Cuatro cenó con Carmen, que a sus 81 años buscaba "a un hombre que se arregle tanto como yo, que soy muy presumida".

Al verla, Pedro no se sintió atraído por la madrileña, pero durante la cena descubrieron que ambos se lo pasaban en grande realizando múltiples actividades y que les unía una gran pasión, el baile.

Pedro, en 'First Dates'. MEDIASET

Pero la cita se empezó a torcer por 'culpa' de la distancia entre ambos, ya que, aunque los dos tenían muchas ganas de encontrar el amor, ninguno de ellos quería abandonar su ciudad, puesto que Carmen vivía en Madrid y Pedro, en Málaga.

Además, ella admitió no estar preparada para irse a vivir con alguien. Ese pequeño inconveniente no les impidió bailar en cuanto comenzó a sonar la música en el restaurante.

Carmen y Pedro, en 'First Dates'. MEDIASET

Y Pedro no dudó un segundo en enseñarle a su cita sus pasos como bailarín acrobático. Tras terminar la música, el malagueño insistió en que quería que, si todo iba bien, que vivieran juntos.

"Si no se viene a mi casa conmigo, como yo le he dicho, no le doy más citas. No puedo esperar", reconoció. Por lo que, al final, tras la afirmación de Pedro, ninguno quiso volver quedar, y Carmen tampoco, porque no estaba dispuesta a abandonar Madrid.