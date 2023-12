El vestuario de Albert en 'First Dates' sorprende a Carlos Sobera: "¿Has venido así en el avión?"

La ropa que llevan los solteros a sus citas en First Dates son claros exponentes de su personalidad, y este jueves tanto Aldana como Albert llamaron la atención por su vestuario.

La primera en llegar fue la argentina, que con un look que parecía que llevaba un bikini, se presentó en el programa de Cuatro: "Me llamo Alucamil en las redes y soy artista", afirmó.

"Me gusta actuar y cantar, aunque mi profesión es tatuadora", le contó a Carlos Sobera. "También toco el piano, pinto y hago todo lo que tenga que ver con el arte", añadió.

Carlos Sobera y Aldana, en 'First Dates'. MEDIASET

El presentador le preguntó por sobre cómo le gustaría que fuera el chico de su cita: "Me dejaré llevar por las energías y todo lo que le transmite, espero que buena onda".

A continuación llegó Albert, que también llamó la atención de Sobera al acudir a la cita vestido con bermudas y camisa hawaiana: "¿Vienes de la playa? ¿Has venido así en el avión desde Ibiza?", le dijo el conductor del programa.

El comensal le contestó entre risas que "sí, no he tenido mucho tiempo para cambiarme". El DJ comentó en su presentación que le encantaba la música porque "me gusta transmitir lo que siento y ver a la gente feliz".

Al ver a Aldana en la barra, sintió que podían conectar, sobre todo por sus particulares estilos de vestuario: "Iba con una vestimenta que llamaba la atención, como yo. Me gustó", reconoció el comensal.

Aldana, en 'First Dates'. MEDIASET

En la mesa ambos descubrieron que les unía su pasión por la música y por los tatuajes. La argentina le comentó que era tatuadora, y Albert destacó que" que me podría acompañar por los festivales de medio mundo porque siempre hay un puesto de tatuaje en los conciertos".

La cita fue tan rodada que al final ambos no dudaron en reconocer que querían una segunda cita, sobre todo tras superar los nervios Aldana y cantarle a Albert uno de sus temas a capela.