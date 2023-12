Jazmín, en 'First Dates': "El chico español es muy amoroso, el argentino, en cambio, es poco hombre"

Jazmín llegó este miércoles a First Dates muy decidida a encontrar el amor, pero lo primero que hizo fue saludar a su compatriota, Matías Roure, el barman argentino del programa de Cuatro.

"¿Por qué viniste a España?", le preguntó Laura Boado, y la comensal le contestó que "vine a vivir la vida. En mi país tenía un buen trabajo, vivía muy bien, pero había algo dentro de mí que me aburría y busqué algo nuevo".

"Justo tenía una amiga viviendo en Madrid y me vine", le explicó a la camarera. "Me gustan mucho más los españoles que los argentinos. Los de aquí son muy amorosos, el argentino es poco hombre y el español es más educado, te hace sentir especial", añadió Jazmín.

Matías Roure y Jazmín, en 'First Dates'. MEDIASET

También le contó a la gallega que "soy una persona muy impulsiva, digo lo que pienso sin importar que a la otra persona le moleste, pero siempre con respeto. No pienso lo que hago y me gusta más ir a la acción".

Su cita fue Roberto, un auxiliar administrativo de Madrid que comentó en su presentación que "me llaman el hermano gemelo de Messi porque tengo cierto aire a él. Me gusta hablar mucho, soy muy extrovertido y no me suelo enfadar".

Los dos comenzaron a conocerse en la barra del local de Cuatro y de lo primero que hablaron fueron de sus trabajos: "Sobre todo hago contabilidad", reconoció el soltero, a lo que Jazmín le contestó: "¡Qué aburrido!".

Matías Roure, Roberto y Jazmín, en 'First Dates'. MEDIASET

Hubo un momento tenso cuando Roberto les preguntó a los argentinos si estaban de acuerdo en que se parecía a Messi. Ambos dudaron, se miraron sin saber qué responder. Finalmente, la joven le contestó: "Tienes un aire…".

A continuación, pasaron a la mesa para conocerse un poco más y coincidieron en que a los les gustaba mucho salir de fiesta, hablar mucho y el deporte: "Pero no me gusta el fútbol, me parece muy aburrido", aseguró la argentina.

Jazmín y Roberto, en 'First Dates'. MEDIASET

Al final, el madrileño sí que quiso tener una segunda cita con Jazmín porque "no he podido ser yo al cien por cien y espero mostrarlo en otra oportunidad". Ella, por su parte, prefirió no volver a quedar: "Busco otra cosa, hombres con actitud y a él le he visto un poco tímido".