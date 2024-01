Josele le confiesa a Bochy un detalle sobre su higiene personal que hace fracasar su cita en 'First Dates'

La cita entre Josele y Bochy este miércoles en First Dates comenzó muy bien, ya que ambos se gustaron nada más verse, pero, poco a poco, la velada se fue torciendo...

El primero en llegar fue el madrileño, que comentó en su presentación que era un 'camiseto' porque "siempre llevo camisetas, las camisas quedaron muy olvidadas".

También le contó a Carlos Sobera que "vengo con ganas de conocer a alguien porque el cuerpo me pide tener una pareja, una compañera de viaje para divertirnos".

Josele, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Bochy, una mujer que se definió como extrovertida, carismática y a la que le gustaba mucho sonreír: "Algunos dicen que soy sexy, no lo sé", afirmó entre risas.

Nada más ver a la colombiana, Josele se sintió atraído por ella: "Es una muchacha preciosa, un bombón. Con esos labios carnositos y su piel tostada".

Ella, por su parte, también le gustó la elección que había hecho el equipo de casting del programa de Cuatro al emparejarla con el madrileño: "Es un chico muy simpático".

Bochy, en 'First Dates'. MEDIASET

Ya en la mesa, ella se interesó por la vida de su pareja de la noche: "Cuéntame de ti, quiero saber todo". Pero, aunque Josele comenzó hablando de su trabajo, luego se quedó en blanco: "Es que no sé qué contarte".

No obstante, hubo algo en lo que le contó el comensal que no le gustó a la colombiana: "Por su trabajo no puede viajar mucho porque no sabe qué días tiene libres y a mí me gusta que las personas tengan tiempo, el dinero no me importa porque siempre he sido independiente".

Tampoco coincidieron en sus aficiones, ya que Josele confesó que su vicio era comer y beber, mientras que ella señaló que "salgo muy poco, prefiero viajar a estar en discotecas, ya quemé esa etapa de mi vida. He sufrido un cáncer, ahora mi salud es primordial, trasnochar por trasnochar no".

Josele y Bochy, en 'First Dates'. MEDIASET

Al conocer lo que había pasado Bochy, Josele se interesó por la salud de su cita. Ella le dijo que estaba bien, pero el madrileño destacó que "es muy valiente, yo no sé cómo me lo tomaría, igual me hundiría".

Pero el momento en el que se torció toda la velada fue cuando el madrileño confesó un detalle sobre su higiene personal que ella no se esperaba para nada...

"Me he tenido que poner pañuelos en los sobacos para el sudor, ahora ya estoy más tranquilo. Cosas que pasan", afirmó Josele. Pero Bochy comentó que "es desagradable y más cuando vas a cenar".

Al final, el madrileño sí que quiso tener una segunda cita porque "creo nos podríamos llevar muy bien. Es maja, simpática y una luchadora". Ella, por parte, prefirió no volver a verse: "Pese a que es encantador y tiene muchos valores, pero somos de mundos muy diferentes".