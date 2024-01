Un comensal 'ofende' a Carlos Sobera en 'First Dates' y le obliga a cambiar de tema

"Iba a venir a First Dates con un look sobrio, pero un amigo me dijo que yo de eso no tengo nada y que viniera al programa con mi vestuario rojo putón", comentó Zigor nada más llegar este martes al restaurante del amor de Cuatro.

"Y tenía razón, me siento muy a gusto", reconoció entre risas en su presentación, a la que añadió: "desde los 15 años soy, como dice Amador en La que se avecina, un vividor follador, pero ahora que estoy en los 30 y me gustaría encontrar algo más estable".

A su entrada en el restaurante fue recibido por Carlos Sobera, paisano suyo, ya que ambos eran de Bilbao, aunque el estilista e influencer residía desde hacía seis meses en Barcelona.

Zigor y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

"Estaba de Bilbao un poco cansado", afirmó Zigor, algo que 'ofendió' al conductor del programa, que obvió el comentario y cambió de tema preguntándole por su profesión.

El comensal le contestó que "soy estilista, trabajo en el mundo de la belleza, en el asesoramiento sobre cremas y, sobre todo, soy creador de contenido digital".

Tras contestarle, sacó su móvil dispuesto a grabar para sus seguidores en redes, o 'putifollowers' como él los llamaba, a su amor platónico, el barman argentino Matías Roure.

Jeffrey, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Jeffrey, un holandés que trabajaba como profesor de idiomas en Barcelona. "Creo que me parezco un poco a David Bowie", admitió sin tapujos en su presentación.

Ambos pasaron a la mesa para conocerse mejor y descubrir si, además de haberse gustado en una primera impresión, tenían algún futuro como pareja.

Zigor y Jeffrey, en 'First Dates'. MEDIASET

La cita fluyó sin problema y al holandés le llamaron la atención los tatuajes de Zigor, especialmente uno de Madonna y Britney Spears, de los que los dos eran grandes fans.

"Pagaría lo que fuera por ver en directo a Britney Spears", comentó el bilbaíno. Zigor y Jeffrey fueron poco a poco cogiendo confianza para comenzar a charlar sobre temas más personales, dejando claro que la química entre los dos era más que evidente.

Zigor y Jeffrey, en 'First Dates'. MEDIASET

El postre decidieron tomarlo en la intimidad del reservado, donde no dudaron ni un momento en ponerse a bailar el tema de Madonna Like a virgin, a la que idolatraban los dos.

Al final, Zigor no quiso una segunda cita amorosa con Jeffrey: "Me ha faltado el coqueteo, el vacile, el tira y afloja ese que me encanta" comentó. Pero "tenemos mucho en común, tendría una segunda cita, pero solo como amigos", añadió, algo en lo que coincidió el holandés.