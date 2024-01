Miriam: "Si mi cita en 'First Dates' tiene pinta de arruinarme la vida, me engancha"

"Soy muy atrevida, espontánea con la gente, hablo con todo el mundo y eso está bien", comentó Miriam a su llegada este lunes a First Dates. Matías Roure le preguntó qué quería tomar y ella le pidió "un mojito para bajar los nervios".

La petición descolocó un poco a Carlos Sobera: "A ver si vas a bajarlos demasiado...", pero ella le contestó muy convencida: "Yo estoy loca del coño igualmente, no pasa nada".

El presentador le preguntó sobre las características que debería de tener el chico que la fuera a enamorar: "Que sea graciosillo y espontáneo como yo, que tenga vidilla", afirmó la dependienta.

Miriam y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

"Físicamente, tampoco pido mucho, si está tatuado, mejor. Si tiene pinta de que va a arruinarme la vida, pues eso tiene más enganche para mí", confesó.

Pero la comensal se quedó de piedra cuando Sobera le dijo que le habían citado con un finlandés: "Si surge la chispa, puede que aprenda idiomas, pero ahora mismo no lo veo", reconoció.

Aleksi, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Aleksi, un ferrallista (operario encargado de doblar y colocar convenientemente la varilla o el redondo de hierro para formar el esqueleto de una obra de hormigón armado) que vivía en Málaga.

Su acento andaluz sorprendió al conductor del programa de Cuatro: "Aunque vengo de Finlandia, me he criado en Málaga los últimos 22 años. Los nórdicos tienen la sangra fría, pero yo la tengo caliente", le contó.

Tras conocerse en la barra del restaurante, ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco más y buscar puntos en común, a ver si surgía el amor o preferían no volver a verse.

Miriam y Aleksi, en 'First Dates'. MEDIASET

En la cena hablaron de sus aficiones, y ella comentó que "deporte no hago, solo salgo de fiesta, pero se adelgaza... los sábados me pongo loca perdida en la discoteca".

Ambos estaban tatuados y explicaron el significado de los mensajes que llevaban en su piel, aunque Aleksi también le preguntó a la granadina por sus piercings: "¿En los pezones?", pero ella no le contestó.

Tras pasar por el reservado para tomarse el postre, Miriam decidió no tener una segunda cita con el finlandés: "Me ha faltado chispita". Él, por su parte, tampoco quiso volver a quedar: "No es mi tipo".